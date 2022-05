Wie Tech-Aktien von Börsenstars zu Sorgenkindern wurden

Die Technologie-Story hat Risse erlitten, wie die jüngsten Kursabstürze großer Tech-Werte nahelegen. Ob das von Dauer ist, muss sich erst zeigen.

Das Börsenumfeld war schon vielversprechender. Der Ukrainekrieg, die Corona-Lockdowns in China, die Teuerung, die Lieferengpässe – all das dämpft die Zuversicht der Anleger. Erst recht ihre Erwartungen an wachstumsstarke Technologieaktien, denen auch noch die straffere Geldpolitik in den USA zusetzt. Aktionäre großer Technologiefirmen mussten also bereits damit rechnen, dass die Quartalszahlen unschöne Flecken enthalten könnten.

Dennoch reagierten sie in vielen Fällen geradezu entsetzt, als die Geschäftszahlen und Ausblicke großer Technologieunternehmen präsentiert wurden. Die Amazon-Aktie rutschte am Freitag um 14 Prozent ab. Der weltgrößte Onlinehändler musste im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen. Schuld daran waren hohe Kosten für Treibstoffe, aber auch für neue Warenlager, die Amazon angesichts der starken Nachfrage während der Corona-Lockdowns erworben bzw. errichtet hatte.