Nadal stellt sich vor Thiem: „Nicht der Moment, um Druck auszuüben“

Rafael Nadal kehrt in Madrid zurück auf die Tour und könnte Dominic Thiem wertvolle Tipps für sein Comeback geben. Denn der 28-Jährige sucht weiter seine Form, wie ein Lokalaugenschein beim Training belegt.

Mit 19 Minuten Verspätung betrat Rafael Nadal den Pressekonferenzraum der Mutua Madrid Open. Der Spanier hat Zeit seiner Karriere viele Termine, in der Heimat und nach mehrwöchiger Abwesenheit von der Tour sind es besonders viele. Erst einmal anwesend, nimmt sich Nadal wie immer viel Zeit für Medien, antwortet ausführlich. Vor allem auf Spanisch arten seine Antworten gerne aus.

Nadal ist der Spieler der Saison 2022, obwohl – und das ist erstaunlich – er seit sechs Wochen kein Match mehr bestritten hat. Das Finale von Indian Wells Ende März gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz hatte er unter Schmerzen über sich ergehen lassen – und verloren. Ohne den Ermüdungsbruch einer Rippe wäre Nadal im laufenden Jahr womöglich immer noch ungeschlagen, so aber lautet die Bilanz 20:1.



Zwei Titel in Melbourne (Vorbereitungsturnier und Australian Open) und einer in Acapulco hätten Nadal seine geliebte Sandplatzsaison mit enormem Selbstvertrauen beginnen lassen, die Turniere in Monte Carlo und Barcelona aber fanden ohne den 13-fachen French-Open-Champion statt. Hier, in Madrid, fühlt sich Nadal bereit für sein x-tes Comeback.