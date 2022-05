Eine Plage wie Corona

Washington hatte sich in Schale geworfen: Smoking und Abendkleid galten als Dresscode für das White House Correspondents' Dinner, Höhepunkt im Hauptstadt-Kalender samt seinen After-Show-Partys.

Nach dreijähriger Pause feierten Politiker, Journalisten und ein paar Hollywood-Promis, darunter die unvermeidliche Kim Kardashian mit neuem Lover, die Post-Corona-Renaissance mit dem Präsidenten – einem „jolly good fellow“.

Donald Trump, der Häme fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, hat das Dinner boykottiert, nachdem ihn Barack Obama vor elf Jahren gnadenlos durch den Kakao gezogen hatte, ehe er anderntags im Weißen Haus die Top-Secret-Kommandoaktion gegen Osama bin Laden überwachte. Ein Paradebeispiel an Coolness.

Obama versteht sich darauf, Witze auszuteilen, aber auch einzustecken. Genau darum geht es beim Correspondents' Dinner in einem heruntergekühlten Hotelsaal. Drei Tage nach seiner Trauerrede auf Madeleine Albright in der National Cathedral stand Biden im Zentrum des Spotts. Seinen Vorgänger sparte er freilich nicht aus. In Anspielung auf Trump juxte er, schon vor Corona hätten die Amerikaner eine „schreckliche Plage“ durchgemacht. Wie Corona könnte sie indessen in einer gefährlicheren Mutation, in noch grellerer oranger Färbung, wiederkommen.

