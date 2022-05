Wenn Krisen Mut machen

Die Salzburgerin Sabine Deubler hat Geschichten von Menschen gesammelt, die in Krisen die Kraft fanden, ihr Leben wieder zum Besseren zu wenden.

Ein Stimmtrainer, der durch eine lebensbedrohliche Bluterkrankung fast verstummt ist. Eine Krankenschwester, die an der permanenten Überlastung fast zerbricht. Ein Manager und Leistungssportler, der durch Burn-out nicht mehr kann. Eine Bankangestellte und Mutter, die Schnaps und Bier braucht, um den Tag zu bewältigen: All das sind Menschen, deren Geschichten die Salzburgerin Sabine Deubler so bewegt haben, dass sie daraus ein Buch gemacht hat.

„Menschen, die Krisen durchmachen, haben viel zu erzählen“, sagt die Salzburgerin, die das in 20 Jahren als Journalistin immer wieder erlebt hat. Doch in der Zeitung ist stets zu wenig Platz, um den Schicksalen wirklich gerecht zu werden. Das tat ihr immer leid.