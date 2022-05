Er weißt es brüsk zurück: Wollen Sie mich frotzeln?

Wussten Sie das? Wenn man jemanden hänselt, kann das auch Teil eines Initiationsritus sein.

Wenn man auf die Redewendung stößt, dass jemand etwas brüsk zurückweißt, gibt es mehrere Arten, wie man reagieren könnte. Man könnte sich etwa fragen, wo das Adjektiv brüsk seine Wurzeln hat. Oder es reißt einen, wie man nur auf die Idee kommen kann, zurückweisen mit einem ß zu schreiben. Nun, brüsk ist entlehnt vom französischen brusque, das wieder vom italienischen brusco kommt, wo es für stachlig und rau steht. Verwendet wurde es wohl zunächst vor allem für Pflanzen. Und es gibt auch ein Verb, das davon abgeleitet ist, nämlich brüskieren. Das steht dafür, jemanden in unhöflicher Weise schroff zu behandeln oder vor den Kopf zu stoßen. Genau so fühlt man sich auch ob der Zurückweißung behandelt.

Natürlich, man kann „weißt“ sagen, wenn es nämlich um wissen geht. Verzeihen Sie, wenn ich Sie jetzt duze, aber du weißt das sicher. Weisen im Sinne von zeigen, deuten oder hinweisen hat damit nichts zu tun. Liest man nun, dass jemand etwas zurückweißt, kann es sein, dass man sich gefrotzelt fühlt. Wieder ein Begriff, bei dem man sich fragt, wo er herkommt? Nun, das zunächst österreichisch-bairische Mundartwort leitet sich wohl von der Fratze ab, also einer Grimasse. Und es hat eine ähnliche Bedeutung wie hänseln – was möglicherweise von der Hanse kommt, einer Gemeinschaft von Kaufleuten, die vor allem im norddeutschen Raum große Bedeutung hatte. Wollte man der Hanse beitreten, musste man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und da ein Initiationsritus meist auch ein demütigendes Element hatte, wurde man also gehänselt.

Vielleicht ist es also, wenn man von einer brüsken Zurückweißung liest, auch eine Art Aufnahmeritual. Und wenn man den Fehler entdeckt, schüttelt man den Kopf und spricht die magische Formel: „Willst du mich frotzeln?“ In diesem Sinne: Willkommen im Klub!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2022)