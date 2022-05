Mauthausen sieht Bezwinger von Federer

Neues Challengerturnier in Oberösterreich lockt mit attraktivem Starterfeld.

Mauthausen. Während sich die Elite dieser Tage in Madrid trifft, macht die zweite Garde in Oberösterreich Halt. Mauthausen ist Schauplatz eines Challengerevents, als Turnierdirektor federführend ist Florian Leitgeb, Sohn des im Frühjahr verstorbenen Ronnie Leitgeb. Mit Mauthausen erlebt Österreich 2022 den ersten von insgesamt drei Challengern. Der Österreichische Tennisverband (ÖTV) hatte in der jüngeren Vergangenheit die Bemühungen intensiviert, auch auf der zweithöchsten Turnierebene der ATP stärker vertreten zu sein. Neben Mauthausen werden auch Salzburg (3. bis 10. Juli) und Tulln (4. bis 10. September) Schauplatz eines Challengers sein.

Prominente Verlierer

Die erste Auflage in Mauthausen ist nicht zuletzt aufgrund des gleichzeitig stattfindenden ATP-1000-Turniers in Madrid gut besetzt, weil für das Event in Spanien nicht qualifizierte Spieler Optionen suchen. So wird in Oberösterreich unter anderem John Millman aufschlagen. Der Australier ist die Nummer 79 der Weltrangliste und hat seiner Vita in der Vergangenheit bereits beeindruckende Siege hinzugefügt.

Sein größter Erfolg gelang dem 32-Jährigen aus Brisbane bei den US Open 2018, als er Roger Federer bezwingen konnte. Erst vor zwei Wochen musste sich Dominic Thiem in Belgrad Millman geschlagen geben. Mit dem aufstrebenden Tschechen Jiri Lehecka, Nummer 88 der Weltrangliste, schlägt ein zweiter Top-100-Spieler auf.

Auch für Österreichs Asse bietet sich auf heimischem Boden die Chancen auf wichtige Weltranglistenpunkte. Mit Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer, Filip Misolic und Lukas Neumayer stehen gleich fünf ÖTV-Spieler fix im Hauptbewerb.

