Das Double ist Salzburgs Alleinstellungsmerkmal in Europa

Der Meister sicherte sich mit einem 3:0-Sieg über Ried einmal mehr auch den Cup. Keine Top-15-Nation hat seit 2012 so oft einen Double-Gewinner wie Österreich gesehen, und schon gar nicht denselben.

Klagenfurt/Wien. Konstanz über eine ganze Saison gepaart mit dem punktgenauen Fokus in K.-o.-Duellen, das Double aus Meisterschaft und Cup ist im Fußball eine besondere Auszeichnung. Und eine, die außerhalb Österreichs deutlich seltener bejubelt wird. Ein Blick auf die Top-15-Ligen Europas – die heimische Bundesliga rangiert im Uefa-Ranking an achter Stelle – zeigt, dass eine Regentschaft wie jene Salzburgs die Ausnahme ist.

Kein Land hat seit 2012 so oft einen Sieger für beide Bewerbe oder gar jeweils denselben gesehen. Einzig 2013 jubelten die Salzburger weder in Meisterschaft (Austria) noch Cup (Pasching), 2018 schnappte sich Sturm Graz den Pokal. Die diesjährige Meistersaison krönten die „Bullen“ im Cup-Finale mit dem 3:0-Sieg über Ried, der bereits vierte Doppel-Triumph in Folge.