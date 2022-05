Kunstvoll: Luxusmarken bei der Biennale in Venedig

Drucken

Hauptbild • Götterverehrung. Eine Installation von Katharina Grosse im Espace Louis Vuitton. • (c) Daniele Nalesso, Venezia

Immer häufiger begegnet das Biennale-Publikum in Venedig internationalen Luxus- und Lifestylemarken, die die Kunstgroßveranstaltung als ihr persönliches Defilee nutzen.

Götterverehrung

Eine Installation von Katharina Grosse im Espace Louis Vuitton ist Teil des offiziellen Programms der ­Kunstbiennale 2022. Für „Apollo, Apollo“ verarbeitete die deutsche Künstlerin irisierendes Metallmesh, das im Ausstellungsraum etwa die Form ihrer Hände erkennen lässt. Mit ihrem Beitrag referenziert Grosse auch das traditionelle Handwerk von Fortuny-Stoffkreationen, die in Venedig im frühen 20. Jahrhundert entstanden.

Bewegt

Bottega Veneta ist Sponsor eines Performanceprogramms in der Fondation Pinault. Das ergibt doppelt Sinn, denn der Kering-Konzern, zu dem Bottega Veneta gehört, ist mehrheitlich im Besitz der Familienstiftung des Pinault-Clans. Den Auftakt der kunstvollen Kooperation machte eine Choreografie von Lenio Kaklea.

Kopfsache

Die Fondazione Prada hat in Venedig schon länger eine fixe Adresse als in der Prada-Heimatstadt Mailand. Im Palazzo Ca' Corner della Regina zeigt die Fondazione noch bis Anfang November die Schau „Human Brains“, angesiedelt an der Schnittstelle aus Neurowissenschaften, Psychologie, Linguistik, Robotik und Kunst.

Kulturelles Erbe

Auch das Maison Dior engagiert sich bei der Biennale 2022 in überaus prominenter Manier, und zwar als Hauptsponsor der zentralen Ausstellung „The Milk of Dreams“. Parallel setzt man sich, an der Seite von LVMH-Schwestermarke Louis Vuitton, für den Erhalt des kulturellen Erbes von Venedig ein und unterstützte im Speziellen Restaurierungsarbeiten des ­­

Ca’-D’Oro-Museums.

Vogelperspektive

Nur von oben gesehen, und zwar von der Torre di Porta Nuova im Arsenal, erschließt sich der Charakter der Installation „Beyond Walls“ des Künstlers Saype. Dieser Beitrag zum Satellitenprogramm der Biennale wurde von der Fondazione Lavazza ermöglicht.

Nachtgeschichte

Zum ersten Mal bespielt nur ein Künstler, Gian Maria Tosatti, den Padiglione Italia bei der Biennale: Seine über mehrere Räume ausgedehnte Installation „Storia della Notte e Destino delle Comete“, die auf gemischte Reaktionen stieß, wird auch durch die Unterstützung des Maison Valentino als Hauptsponsor ermöglicht.

(dk)