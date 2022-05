Van Gerwen gewinnt die Austrian Open

Der niederländische Starspieler ist in Österreich weiter eine Macht.

Ex-Weltmeister Michael van Gerwen hat spät am Sonntag seinen Status als Rekord-Turniersieger der Austria Darts Open ausgebaut. Der Niederländer entschied in Premstätten das Finale im "best of 15 legs"-Duell gegen seinen Landsmann Danny Noppert 8:5 für sich. Im Semifinale hatte sich Van Gerwen gegen Stephan Bunting 7:5 und Noppert gegen Nathan Aspinall 7:2 ebenso gegen einen Engländer durchgesetzt. Van Gerwen hatte das Event auch 2013, 2017 und 2019 für sich entschieden.

Zoran Lerchbacher war diesmal als bester Österreicher bis ins Achtelfinale gekommen, in dem der Steirer dem Niederländer Dirk van Duijvenboden 1:6 unterlag.

(APA)