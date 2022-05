"Flash Crash" schreckt Europas Aktienanleger auf

Binnen Minuten sackten europäische Indizes um einige Prozentpunkte ab. Kurz darauf war der Spuk schon wieder vorbei.

Ein kurzzeitiger heftiger Kursrutsch an den europäischen Aktienmärkten hat Investoren am Montagvormittag in Aufregung versetzt. Der Dax in Frankfurt fiel kurz vor 10 Uhr binnen Minuten um bis zu 2,3 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 und der breit gefasste Stoxx-600 rutschten um jeweils drei Prozent ab. Der Stockholmer Leitindex brach zeitweise sogar um acht Prozent ein. Für den heimischen Leitindex ATX ging es knapp vier Prozent hinab.

Kurz darauf war der Spuk allerdings schon wieder vorbei und die Indizes lagen wieder auf dem Niveau vor diesem Ausverkauf, also bei deutlich undramatischeren Verlusten.

Der Ausverkauf scheine nicht auf eine spezielle Schlagzeile zurückzugehen, sagte Martin Munk, Aktienexperte der Jyske Bank. "Diese Nachricht hätte uns inzwischen erreicht." In den Minuten des "Flash Crashs" habe er zahlreiche Anrufe von besorgten und irritierten Kunden erhalten. "Da hat wohl ein Anleger die Börsenweisheit 'Sell in May and go away' (Verkaufe im Mai und ziehe Dich zurück) zu wörtlich genommen", witzelte ein Aktienhändler. Ein anderer Börsianer tippte auf eine Kaskade automatisierter Verkäufe.

Die Börsenbetreiber Euronext und Nasdaq teilten mit, sie überprüften die Kursausschläge routinemäßig. Eine Erklärung für die aktuellen Ereignisse könnten sie zunächst nicht liefern. Die Nasdaq schloss eine technische Fehlfunktion ihrer Handelssysteme aus.

(APA/Reuters)