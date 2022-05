Teuerung "Im Zentrum": Und wer hat jetzt Recht?

Wie schwer es ist, eine wirtschaftliche Diskussion verständlich zu halten, wurde am Sonntag deutlich. Es widersprachen sich weniger die Politiker als die Expertinnen.

"Es ist alles recht komplex" ist wohl der Satz, mit dem sich die Diskussion zum Thema Teuerung bei "Im Zentrum" am besten zusammenfassen lässt. Dass die Preise in Österreich steigen wie schon seit vierzig Jahren nicht mehr, spürt jeder. Was man dagegen tun kann, ließ sich am Sonntagabend aber nicht recht auf den Punkt bringen.

"Es geht um Zinsen, ich möchte jetzt auf die Zinsen zurückkommen", rief Tarek Leitner gegen Ende in den allgemeinen Trubel der Runde hinein. Er bemühte sich mehrmals redlich, zu einem Punkt zurückzukehren, an dem er die Zuseher abholen kann. Doch das gestaltete sich schwierig. Dabei waren es nicht die Politiker, die meilenweit aneinander vorbei diskutierten. Sondern die Expertinnen.