Mehr Luft - Mehr Lebensqualität

Asthma ist eine vielfältige Erkrankung, die charakterisiert ist durch eine chronische Entzündung der Atemwege. Die Erkrankung geht mit variablen Symptomen wie pfeifende Atemgeräusche, Kurzatmigkeit, Brustenge und Husten einher. Die Intensität der Symptomatik und der Kurzatmigkeit variiert im Krankheitsverlauf über die Zeit. Auslöser für Asthmasymptome können körperliche Belastung, Allergenexposition, Wetterveränderungen oder virale respiratorische Infektionen sein. 1

In Österreich leiden circa fünf Prozent der Erwachsenen und zehn Prozent der Kinder unter Asthma bronchiale. Es wird prognostiziert, dass die Prävalenz der Menschen mit Asthma und Allergien in Zukunft steigen wird. Ein wesentlicher Bestandteil im Asthmamanagement ist die Patientenschulung, wobei Therapietreue eine noch bedeutendere Rolle einnimmt. So kann z.B. eine bessere Inhalationstechnik zu einer besseren Asthmakontrolle führen.2

Nicht kontrolliertes, bzw. schlecht behandeltes Asthma kann zu einer deutlichen Beeinträchtigung im Alltag führen, die durch Medikamente reduziert werden kann.

Website unterstützt

Eine wichtige Unterstützung ist die Website Mehr-Luft.at von Chiesi Pharmaceuticals für Menschen mit Atemwegserkrankungen und deren Angehörige. Seit 2014 bietet diese Seite Wissenswertes rund um die Krankheitsbilder Asthma, COPD, Alpha-1 Antitrypsinmangel und seit Kurzem auch Cystische Fibrose. Neben allgemeinen Informationen gibt es einen wöchentlichen Blog zu aktuellen Themen sowie einen interaktiven Onlinekurs. Dieser verbindet nützliche Alltagstipps mit Anleitungen für spezielle Atemtechniken und richtiges Training und hilft damit den Betroffenen selbst aktiv zu werden und kann die Lebensqualität spürbar erhöhen.

In acht Kursmodulen und einem abschließenden Wissenstest werden wichtige Abläufe aus dem Alltag von Menschen mit Atemwegserkrankungen in Videos Schritt für Schritt erklärt. Neben lungenschonenden Bewegungsabläufen und lungenstärkenden Übungen werden zudem mögliche Hilfsmittel aufgezeigt.

Betroffene können sich die verschiedenen Inhalte und Module zeitlich und thematisch frei einteilen und diese bei Bedarf jederzeit wiederholen.

Interaktiver Helfer

Mit dem Welt Asthma Tag 2022 wird die Seite um einen interaktiven Helfer erweitert. Der Chiesi Genie tritt überall dort auf, wo es zu gewissen Themen Fragestellungen gibt, weist auf passende, interessante Informationen hin und gibt praktische Tipps. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden, um aktuelle Tipps und Informationen in Verbindung mit Atemwegserkrankungen direkt in die Inbox zugestellt zu bekommen.

Zum Unternehmen

Mehr-Luft.at ist ein Service von Chiesi Österreich, einem Teil des italienischen Familienunternehmens Chiesi Farmaceutici, einem forschenden Pharmaunternehmen aus Parma mit therapeutischen Schwerpunkten im Bereich der Atemwegserkrankungen, Neonatologie und seltenen Erkrankungen.

Die Chiesi Gruppe ist seit 2019 das weltweit größte pharmazeutische Unternehmen mit einer B Corp® Zertifizierung. B Corp® zertifizierte Unternehmen verpflichten sich, sozial, ökologisch und nachhaltig zu agieren. Deshalb ist eines der Unternehmensziele, bis 2030 hinsichtlich der direkten Emissionen und bis 2035 mit Blick auf die Emissionen in der Wertschöpfungskette CO 2 -neutral zu werden.

