DNA-Probe bestätigt Wolfsverdacht in Osttirol

Am Sonntag vor einer Woche waren zwei tote und elf verletzten Schafe auf einer Weide in Anras entdeckt worden.

Eine genetische Untersuchung hat am Montag einen bereits vom Amtstierarzt geäußerten Wolfsverdacht in Anras (Bezirk Lienz) bestätigt. Es handle sich dabei um einen Wolf aus der italienischen Quellpopulation, gab das Land in einer Aussendung bekannt. Zwei tote und elf verletzte Schafe waren am Sonntag vor einer Woche frühmorgens auf einer Heimweide im Gemeindegebiet von Anras aufgefunden worden. Aktuell gebe es keine weiteren Hinweise auf Wolfspräsenz in Osttirol, hieß es.

Wolfsabweisende Elektrozäune auf Heimweiden wurden aber - aufgrund der allgemeinen Präsenz von Großraubtieren - dringend empfohlen. Das Land bat die Bevölkerung und insbesondere auch die Jägerschaft, Hinweise auf die Präsenz eines Wolfes zeitnah der zuständigen Bezirkshauptmannschaft oder über das Sichtungsformular zu melden.

Angriff mitten in Siedlungsgebiet

Die Weide, auf der die toten Schafe gefunden wurden, liegt in der Talebene mitten im Siedlungsgebiet von Mittewald, einem Dorf im Osttiroler Pustertal. Der betroffene Schafbauer Josef Mair zeigte sich gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" entsetzt: Er habe so nahe am Siedlungsgebiet niemals mit einem Wolfsangriff gerechnet. An der Nordseite begrenze ein steiles Waldstück die Fläche, im Westen Wohnhäuser. Die Volksschule und der Kindergarten sowie ein neuer Supermarkt befänden sich in unmittelbarer Nachbarschaft der betroffenen Weide.

