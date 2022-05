Ist jeder fünfte Ukrainer bereits zurückgekehrt?

Laut dem ukrainischen Premier sind von den 5,5 Millionen, die vor den Russen in den Westen fliehen mussten, mehr als eine Million wieder zurück in der Heimat. Doch die Angaben sind mit Vorsicht zu genießen.

Wien/Kiew. Dass angesichts der größten europäischen Flüchtlingskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der genaue Überblick über die Menschenströme fehlt, die sich nach Russlands Überfall auf die Ukraine über die Grenzen des Landes ergossen haben, liegt in der Natur der Sache. Seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar mussten nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) 5,56 Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen, weitere 7,7 Millionen wurden zu Vertriebenen in ihrem eigenen Land. Doch trotz der Tatsache, dass der Krieg im Osten und Südosten des Landes in vollem Gange ist, mehren sich in der Zwischenzeit Berichte über eine steigende Zahl von Rückkehrern.

Wie der ukrainische Ministerpräsident, Denys Schmyhal, laut „Financial Times“ vorgerechnet hat, ist jeder Fünfte der seit Kriegsbeginn geflüchteten Ukrainer bereits wieder zurück. Diese Zahl deckt sich grosso modo mit der groben UNHCR-Schätzung, der zufolge im Zeitraum vom 28. Februar bis 1. Mai insgesamt 1.357.500 Grenzübertritte in Richtung Ukraine gezählt wurden – davon allein 924.000 in Polen. Seit Mitte April seien mehr Rückkehrende als Neuankömmlinge beobachtet worden, hieß es vergangene Woche in Warschau.