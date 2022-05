Der Niederösterreicher unterlag in der ersten Runde des ATP-1000-Turniers von Madrid dem Briten Andy Murray nach 1:42 Stunden Spielzeit mit 3:6, 4:6.

Thiem, der im Vorjahr in der spanischen Hauptstadt noch das Halbfinale erreicht hat, wird damit in der Weltrangliste in etwa bis auf Platz 160 zurückfallen. Kommende Woche möchte der 28-Jährige in Rom aufschlagen.

(red)