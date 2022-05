Deutsche Post startet mit Umsatz- und Gewinnplus ins Jahr

Die Deutsche Post steuert auch nach dem Rekordjahr 2021 dank einer starken Entwicklung in ihrer Frachtsparte weiter auf Wachstumskurs. Das Paket-Geschäft verlor dagegen nach dem rasanten Wachstum der vergangenen Jahre an Tempo.

"Im ersten Quartal ist die erwartete Normalisierung im Onlinehandel eingetreten", sagte Post-Chef Frank Appel am Dienstag: "Diese konnten wir jedoch mit starken Ergebnissen in unseren globalen Logistikaktivitäten überkompensieren.“ Der Konzern-Umsatz schnellte von Jänner bis März 2022 um 19,8 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro in die Höhe. Der operative Ertrag (Ebit) stieg auf 2,2 (Vorjahr: 1,9) Milliarden Euro.

Die Ziele für 2022 bekräftigte Appel trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Lockdowns in chinesischen Metropolen. Er erwartet ein voraussichtlich stagnierendes operatives Ergebnis (Ebit) von acht Milliarden Euro - mit einer möglichen Abweichung von fünf Prozent nach oben oder nach unten.

Profitieren konnte die Post im ersten Quartal von den Folgen der weltweit gestiegenen Frachtraten - Kapazitäten für den Transport von Gütern rund um den Globus sind durch die Coronakrise und die Folgen des Kriegs in der Ukraine knapp und teuer. Die Frachtsparte konnte beim Umsatz deshalb erstmals in der Geschichte der Post Express- und Paketgeschäfte überflügeln. "Das Frachtgeschäft hat sich dieses Quartal herausragend entwickelt", sagte Finanzchefin Melanie Kreis. Der Umsatz legte um knapp 55 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zu. Den operativen Gewinn konnte die Sparte sogar fast verdreifachen. Preise und Margen entwickelten sich angesichts knapper Frachtkapazitäten "dynamisch", sagte Kreis.

Nach dem Online-Boom und der Paketflut im vergangenen Jahr normalisierten sich die Geschäfte in diesem Bereich nun wieder. Umsatz und Ergebnis im deutschen Paketgeschäft lagen etwa unter den Rekord-Zahlen von 2021. Damals hatten die Verbraucher auch durch die Folge der Corona-Auflagen immer mehr Güter im Internet geordert.

(APA/Reuters)