OMV verkauft deutsche Tankstellen an Esso

Die teilstaatliche OMV hat den Verkauf des deutschen Tankstellengeschäftes an Esso (EG Group) abgeschlossen. Verkauft wurden 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg. Bezahlt wurden 485 Millionen Euro. Als Teil der Vereinbarung wird EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen.

"Der Kaufpreis resultiert in einem Unternehmenswert von rund 614 Millionen Euro und ist vorbehaltlich der Anpassung von Nettoumlaufvermögen und Nettofinanzverbindlichkeiten", so die OMV am Dienstag. Die OMV werde weiterhin ihre verbleibenden Aktivitäten in Deutschland auf die Petrochemie und die Entwicklung dieser Wertschöpfungskette in Burghausen konzentrieren.

"Mit der Veräußerung des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland wird ein weiterer Entschuldungseffekt für die OMV in Höhe von etwa einer halben Milliarde Euro erreicht. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt des OMV Desinvestitionsprogramms erfolgreich umgesetzt", so das börsennotierte Wiener Unternehmen.

Die EG Group betreibt in Deutschland 959 Tankstellen unter der Marke "Esso" und gehört neben BP (Marke "Aral"), Shell und Total zu den führenden Tankstellenbetreibern Deutschlands. Laut Bundeskartellamt hätte eine vollständige Übernahme des OMV-Tankstellennetzes in den Regionen Stuttgart, München, Rosenheim, Bad Herrenalb, Weil am Rhein, Lindau am Bodensee sowie im Raum Passau/Bayerischer Wald einen deutlichen Anstieg der Marktkonzentration bewirkt. Es wäre zu befürchten gewesen, dass der Zusammenschluss dort zur Entstehung bzw. Verstärkung einer gemeinsamen marktbeherrschenden Stellungen der führenden Anbieter BP/Aral, Shell und EG Group geführt hätte. Deshalb kam der Deal nur unter Auflagen zustande: Die OMV musste 23 Tankstellen an andere Marktteilnehmer verkaufen, Esso 25.

