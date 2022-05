Botschafter Melnyk: Scholz spielt "beleidigte Leberwurst"

Die deutsche Regierung traf am Dienstag zu einer Klausur in Meseberg ein.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland greift Kanzler Scholz wegen dessen Weigerung, nach Kiew zu reisen, an: "Nicht sehr staatsmännisch."

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat das vorläufige Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Kiew-Reise scharf kritisiert. "Eine beleidigte Leberwurst zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch", sagte Melnyk. "Es geht um den brutalsten Vernichtungskrieg seit dem Nazi-Überfall auf die Ukraine, es ist kein Kindergarten."

Scholz hatte am Montagabend im ZDF gesagt, die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine stehe seiner Reise im Weg. Steinmeier wollte Mitte April eigentlich zusammen mit den Staatschefs von Polen, Lettland, Estland und Litauen nach Kiew fahren, erhielt aber kurzfristig eine Absage. Scholz sagte dazu im ZDF: "Es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die für die Zeit der Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen."

Melnyk sagte, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij würde sich weiterhin freuen, Scholz in Kiew empfangen zu dürfen. Er fügte aber hinzu: "Worauf sich die Ukraine viel mehr als auf alle symbolischen Besuche freuen würde, ist, dass die Ampel-Regierung den Antrag des Bundestages über die Lieferung von schweren Waffen zügig umsetzen wird und die bisherigen Zusagen erfüllt." Er kritisierte, dass für die versprochenen Gepard-Flugabwehrpanzer noch immer keine Munition gefunden worden sei. Die Panzer sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden sollen.

Merz trifft Schmyhal und Klitschko in Kiew

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz soll unterdessen am Dienstag in Kiew eintreffen. Dass es der Oppositionschef und nicht der Kanzler ist, der in die Ukraine reist, hat für Debatten in Deutschland gesorgt. Allerdings soll Merz zwar auf Bürgermeister Vitali Klitschko und Premierminister Denys Schmyhal, nicht aber auf Präsident Selenskij treffen.

"Ich nehme für mich als Parlamentarier und als Oppositionsführer in Anspruch, selber darüber zu entscheiden, ob ich eine solche Reise mache oder nicht", sagte Merz am Montag in Köln nach einer gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CDU und CSU. "Das hat nicht die Bundesregierung zu beurteilen oder gar zu kommentieren, das ist meine Entscheidung."

Er habe Bundeskanzler Olaf Scholz Samstagfrüh informiert, dass er reisen werde, so Merz. Er habe auch eine ausführliche Unterrichtung der deutschen Bundesregierung in Anspruch genommen. Das Bundeskriminalamt habe er nicht um eine Begleitung gebeten. "Und es hat auch ein entsprechendes Angebot des BKA nicht gegeben."

