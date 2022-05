"Fast & Furious 10" hat wieder einen Regisseur gefunden

Völlig überraschend war Justin Lin während der Dreharbeiten zum vorletzten "Fast & Furious"-Film abgesprungen. Nun soll Louis Leterrier übernehmen, der mit "Die Unfassbaren“ Erfolge feierte.

Nach dem plötzlichen Ausstieg des langjährigen "Fast & Furious"-Regisseurs Justin Lin dürfte nun Ersatz gefunden worden sein: Das Filmstudio Universal habe den Franzosen Louis Leterrier verpflichtet, berichten die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter".

Leterrier gilt als Actionspezialist, hat aber eine etwas durchwachsene Bilanz vorzuweisen: Nach seinem Erfolg mit der französischen Produktion "The Transporter" mit Jason Statham wechselte er nach Hollywood. Doch von "Der unglaubliche Hulk" mit Edward Norton in der Titelrolle gab es mangels Erfolgs keinen zweiten Teil. "Kampf der Titanen" mit Sam Worthington und Liam Neeson fiel bei Kritik und Publikum durch. Doch dann landete Leterrier einen Hit mit "Die Unfassbaren – Now You See Me", in dem Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo, Morgan Freeman und Michael Caine mitspielen.

Vin Diesel schuld an Justin Lins Ausstieg?

Und nun folgt für den Regisseur also "Fast X": Die Dreharbeiten zu dem vorletzten Teil der Actionreihe waren bereits angelaufen, als Justin Lin vorige Woche überraschend seinen Rückzug verkündete. Er habe diese "schwierige Entscheidung" mit der Unterstützung des Studios Universal getroffen, teilte Lin am 26. April auf der Instagram-Seite der Filmreihe mit. Den Grund für seinen Rückzug nannte er nicht. Möglicherweise könnte ein Streit mit Vin Diesel, einem der Hauptdarsteller, der Grund gewesen sein.

In dem Film über schnelle Autos und illegale Straßenrennen wirken außerdem Stars wie Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa und Charlize Theron mit. Auch "Captain Marvel"-Darstellerin Brie Larson spielt diesmal mit.

Lin hatte zuletzt "Fast & Furious 9" (2021) inszeniert und zuvor auch bei den Teilen drei bis sechs Regie geführt. Die letzten beiden geplanten Filme (10 und 11) der Action-Serie sollte er ebenfalls drehen. "Fast X" soll im Mai 2023 ins Kino kommen.

