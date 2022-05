CIA sucht nach russischen Whistleblowern im Darknet

(c) Imago/PantherMedia / Norbert Dr. Lange (Norbert Dr. Lange)

Mit Anleitungen für eine sichere Internetverbindung, ist der US-Geheimdienst CIA auf der Suche nach freiwilligen russischen Maulwürfen. Sie hoffen dabei vor allem auf Insiderwissen von Regierungsbeamten.

Die CIA ist sich sicher, es gibt russische Regierungsbeamte, die den Ukraine-Krieg verurteilen und die USA mit Geheimdienstinformationen versorgen könnten. Nicht anders ist zu erklären, dass der US-Geheimdienst auf Plattformen wie Youtube Anleitungen online stellt, mit denen über eine VPN-Verbindung im Darknet Kontakt mit der Behörde aufgenommen werden kann. Damit kann gewährleistet werden, dass die Kommunikation den Augen des Kreml verborgen bleibt.

Auf Youtube und anderen Plattformen präsentiert das CIA, wie man sicher und anonym mit der Behörde Kontakt aufnehmen kann. Wobei auch diese Informationen in Russland kaum noch zugänglich sind, da die meisten westlichen Plattformen gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar sind. Lediglich Youtube blieb bislang verschont. Ein VPN-Zugang schafft Abhilfe, da mit diesem de facto der Internetzugang aus einem anderen Land ermöglicht wird. Ein VPN kann den Nutzer über ein anderes Land ins Internet bringen - damit werden lokale Inhalte-Beschränkungen an seinem tatsächlichen Aufenthaltsort ausgehebelt.

Die Geheimdienste seien wahrscheinlich vor allem an russischen Regierungsbeamten mit Zugang zu geheimen Informationen interessiert, schrieb die "New York Times". "Wir stellen Anweisungen in russischer Sprache zur Verfügung, wie man die CIA sicher kontaktieren kann - über unsere Darkweb-Site oder ein seriöses VPN - für diejenigen, die sich gezwungen fühlen, uns wegen des ungerechten Krieges der russischen Regierung zu kontaktieren", zitierte die Zeitung CIA-Sprecherin Susan Miller. Es sei das erste Mal, dass die Behörde Anleitungen auf Russisch veröffentlicht habe.

Das Darknet in seiner ursprünglichen Intention nützen

Das Darknet ist ein Teil des Internets, aber schwerer zu erreichen als herkömmliche Webseiten. Den Zugang zum Deep Web ermöglicht ein spezieller Browser, der sich Tor (The Onion Router) nennt. Ab hier ist nichts mehr, wie man das Internet sonst kennt. Keine Webadresse, die sich in einfach in die Suchzeile eingeben lässt und auch eine Suchmaschine sucht man vergeblich.

Ursprünglich war das Darknet als sicherer Hafen für verfolgte Aktivisten und Journalisten gedacht. Um sich sicher vor den Augen des jeweiligen Regimes zu verstecken. Doch nicht lange und auch Kriminelle haben die Vorzüge des Darknet zu schätzen gelernt. Geschützt durch die Anonymität wird Menschen- und Waffenhandel betrieben und auch die Marktplätze für Drogen und gefälschte Impfpässe wie Dokumente und Falschgeld floriert. Seit Jahren versuchen die Behörden gemeinsam mit IT-Sicherheitsfirmen diese Marktplätze zu schließen.

Auch wenn die CIA bereits in der Vergangenheit lernen musste, dass diese Art der Informationsbeschaffung nicht zur Gänze sicher ist, lässt man nichts unversucht. Denn schon die Iraner als auch die Chinesen schafften, sich ein geheimes System der Behörde einzuklinken.

(APA/DPA/bagre)