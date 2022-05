Rechtspanorama an der Universität Wien

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Schützt uns die Neutralität noch?

Russlands Überfall auf die Ukraine hat auch die Frage nach Österreichs Sicherheit akut gemacht. Während in Finnland und Schweden ein Umdenken in Richtung Nato-Beitritt einsetzte, erklärte die Politik in Österreich die Diskussion für beendet, kaum dass sie begonnen hatte. Anlässlich des 21. Österreichischen Juristentags unternehmen Fachleute eine rechtliche, politische und militärische Einordnung.



DISKUTIERENDE

Walter Feichtinger, Brigadier i. R.

Walter Obwexer, Dekan und Professor für Europarecht, Universität Innsbruck

Irmgard Marboe, Professorin für Völkerrecht, Universität Wien

Kathrin Stainer-Hämmerle, Professorin für Politikwissenschaft, FH Kärnten

Helmut Tichy, Leiter des Völkerrechtsbüros im Außenministerium



MODERATION

Benedikt Kommenda, „Die Presse“



ZEIT UND ORT

Mittwoch, 1. Juni 2022, 19 Uhr

Universität Wien

Hauptgebäude, Großer Festsaal

Universitätsring 1

1010 Wien

Eintritt frei!

Anmeldung bis 27. Mai 2022 unter: DiePresse.com/rp

Weitere Informationen zum Juristentag finden Sie unter: www.juristentag.at