Neues Bürger-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof

Über „Sonnenpakete" zu je 250 Euro kann man sich in an der Anlage beteiligen. Dafür erhält man eine Vergütung in Form eines Gutscheins auf die Stromrechnung.

Wien Energie nimmt mit 3. Mai das nächste Bürger-Solarkraftwerk in der Bundeshauptstadt in Betrieb. Es befindet sich am Wiener Zentralfriedhof, konkret auf den Flächen der dortigen Friedhofsgärtnerei. Interessierte können sich ab 3. Mai mittels "Sonnenpaketen" daran beteiligen. Zunächst sind Kunden der Wiener Friedhöfe am Zug, ab 1. Juni dann jedermann. Die Anlage produziert Sonnenstrom mit 1,4 Megawatt Leistung für umgerechnet 570 Wiener Haushalte.

"Wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Mit dem neuen Bürger*innen-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof machen wir genau das. Auch der besondere Standort der neuen Photovoltaikanlage ist ein Zeichen, dass wir jede passende und verfügbare Fläche für den Ausbau der Sonnenenergie in Wien nutzen", sagte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) in einer gemeinsamen Aussendung der Friedhöfe Wien und der Wien Energie am Dienstag.

Gutschein als Vergütung

Wer eines der 4000 Sonnenpakete erwerbe, erhalte dafür über die nächsten fünf Jahre eine Vergütung in Form eines jährlichen Gutscheins auf die Stromrechnung oder für den Shop der Gärtnerei der Friedhöfe Wien. Die Pakete sind zu je 250 Euro zu erwerben, eine Person kann bis zu fünf Pakete kaufen.

Jedem Sonnenpaket wird fiktiv ein PV-Modul mit einer Leistung von 300 Watt-Peak zugeordnet und die Jahresproduktion abgerechnet. Für jede erzeugte Kilowattstunde (kWh) Sonnenstrom gibt es eine Vergütung von 17,09 Cent. Als Minimalwert werde eine Erzeugung von 300 kWh pro Jahr und Paket garantiert, heißt es. Das entspreche mindestens 51,27 Euro und einer Rendite von 0,84 Prozent. In einem durchschnittlichen Sonnenenergie-Jahr könnten sich Käuferinnen und Käufer eine Stromproduktion von 315 kWh und mehr erwarten, was einer Rendite von etwa 2,51 Prozent (ca. 53,83 Euro) entspreche, wurde in der Aussendung vorgerechnet.

29 Bürger-Solarkraftwerke in Wien

Das erste Bürger-Solarkraftwerk ging 2012 in der Donaustadt in Betrieb. Die Sonnenpakete waren damals in wenigen Stunden ausverkauft. Mittlerweile gibt es 29 derartige Solarkraftwerke und Beteiligungen an vier Windrädern. Bisher haben laut Aussendung 11.000 Wienerinnen und Wiener mit tausenden Anteilspaketen bei Wien Energie-Anlagen mitgemacht.

