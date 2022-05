Kunstwerk übermalt – mit Unterstützung von Rechtradikalen

„Das verstörende Entlein“ des dänischen Künstlers Asger Jorn wurde beklebt und übermalt. Live gestreamt wurde die Aktion auf der Facebook-Seite einer Organisation, die Rechtsextremen nahesteht.

Aufregung herrscht in Dänemark wegen eines vandalistischen Akts auf ein Kunstwerk: Die Aktionskünstlerin Ibi-Pippi Orup Hedegaar hat vergangenen Freitag im Museum Jorn in Silkeborg das Schlüsselwerk "Das verstörende Entlein" des Situationisten Asger Jorn mit einer Zeichnung eines aus einem Ei schlüpfenden Kükens beklebt und mit ihrer eigenen Signatur versehen, berichten unter anderem dänische Webseiten sowie „ArtNews“.

Jorn, dem vor drei Jahren eine große Retrospektive im Museum der Moderne Salzburg gewidmet war, hatte "Das verstörende Entlein" 1959 geschaffen: Er hatte ein Landschaftsbild auf einem Flohmarkt gekauft und mit einer bunten Ente übermalt. Künstlerin Ibi-Pippi Orup Hedegaar sieht sich in der Tradition dieser Aktion: Sie habe eine „doppelte Modifikation“ vorgenommen, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. Sie beansprucht die Urheberschaft für das Werk, das sie „Den foruroligende Kælling” (Die verstörende Schlampe) nennt.

Die Künstlerin selbst hat eine gewisse Bekanntheit in Dänemark: Sie wurde als Mann geboren und hat sich standesamtlich als Frau eintragen lassen. Sie hat weder die Absicht, eine Geschlechtsumwandlung durchführen zu lassen, noch kleidet sie sich als Frau. Dem „Spiegel“ zufolge bezeichnet sie sich als „lesbische Frau, die im Körper eines Mannes gefangen ist“.

Nach ihrer Übermalung des Jorn-Kunstwerks wurde Orup Hedegaar verhaftet und später wieder freigelassen. Ob „Das verstörende Entlein“ dauerhaft beschädigt wurde, ist noch nicht klar. Das Museum gab an, dass der Kleber sehr schwer zu entfernen sei. Dafür entschuldigte sich Ibi-Pippi später.

Doch nicht nur der Akt selbst, sondern auch die Mitwirkenden sorgen für Aufregung: Denn die Aktion wurde auf der Facebook-Seite der Organisation Patrioterne Gar Live mitgefilmt, schrieb der Politologe Lukas Slothuus auf Twitter. Er sieht darin auch einen rechtsextremen Akt, denn Patrioterne Gar Live sei eine Abspaltung der offen rassistischen Partei "Stram Kurs“ (Strammer Kurs). Die rechtsextremistische und islamfeindliche Kleinpartei sorgte etwa mit Koranverbrennungen für Schlagzeilen.

Dokumentiert und aufgezeichnet wurde Orup Hedegaars Aktion außerdem vom dem Künstler Max Uwe Jensen. Dieser war schon mehrfach mit abstrusen Aktionen aufgefallen: 2016 klebte er seinen Penis an die Schlosskirche in Wittenberg (Sachsen-Anhalt), wo Martin Luther seine 95 Thesen angeschlagen haben soll. Im Jahr davor hatte er auf ein Kunstwerk von Olafur Eliasson uriniert. Im selben Jahr malte er sich schwarz an und verbrannte eine Konföderiertenflagge. Seine politisch rechten Ansichten äußerte er mehrfach in den sozialen Medien. 2019 kandidierte er für Stram Kurs.

(her)