Ernüchternde Bilanz: Woran es bei den Frauenhäusern hakt

Die Justiz- und die Frauenministerin lobten unlängst „Verbesserungen“ im Bereich des Gewaltschutzes. Doch was wurde aus den Versprechungen der vergangenen Jahre? Eine Bestandsaufnahme.

Gewalt im häuslichen Bereich sei nach wie vor „keine Privatsache“, bekräftigten Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) anlässlich 25 Jahre Gewaltschutzgesetz. Sie orten „zahlreiche Verbesserungen“ in den vergangenen beiden Jahren. Oppositionsparteien und soziale Einrichtungen empfinden das Eigenlob der Ministerinnen als „Heuchelei“. Konkret kritisieren die Parteien, dass es in Österreich nach wie vor massive Verfehlungen gebe. Denn Frauenhäuser würden für Betroffene in der Praxis den wichtigsten Schutz vor Gewalt bieten. 291 Frauen sollen aber im Vorjahr von Frauenhäusern abgewiesen worden sein, die überwältigende Mehrheit davon in Niederösterreich. Platzmangel war 2021 mit 48 Prozent der häufigste Grund für eine Absage.

Das sei ein Zustand, der so nicht länger tragbar sei, lautet der Vorwurf aus den Reihen der Grünen nun. Seit der Einsetzung des Gewaltschutzgesetzes können Gewalttäter (zumindest in der Theorie) vom gemeinsamen Wohnort weggewiesen werden. Das reiche aber noch lang nicht aus, um gefährdete Frauen zu schützen, mahnen Kritiker. Dort, wo es wirklich notwendig sei, fehle es an Investitionen. 2021 wurden von der Regierung 25 Millionen Euro für den Gewaltschutz von Frauen budgetiert. Neue Maßnahmen wie den „stillen Notruf“ schrieb man sich auf die Fahnen, Hilfsorganisationen mahnten jedoch vor den Gefahren der App. Keine einzige Frauenschutzorganisation wurde in deren Entwicklung miteinbezogen. Der Mangel an Frauenhausplätzen blieb weiterhin bestehen.

Ersatz durch Notwohnungen nicht ausreichend

Bundesweit fehlt es an Frauenhäusern, die Versorgung sei aber in den einzelnen Regionen innerhalb der Bundesländer sehr unterschiedlich, sagt Sonja Hahnl, Abteilungsleiterin der Psychosozialen und juristischen Frauenberatung Waldviertel, auf Nachfrage der „Presse". Insbesondere die Lage in Niederösterreich stehe symbolisch für die mangelhafte Versorgungslage in ganz Österreich. Niederösterreich sei zwar „nur“ an drittletzter Stelle, was die Frauenhausplätze in Österreich betrifft, aber der Großteil der Einrichtungen befindet sich im gut angebundenen Industrieviertel. Im gesamten Waldviertel gibt es kein einziges Frauenhaus.

In Salzburg wiederum wurde im Juni 2021 das einzige Frauenhaus in der Region Tennengau geschlossen und durch Notwohnungen „ersetzt“. Notwohnungen zielen jedoch auf Frauen ab, die von akuter Wohnungslosigkeit betroffen sind. Gewaltsituationen oder psychische Erkrankungen sind Ausschließungsgründe für die Aufnahme. Das Frauenhaus in der Stadt Salzburg sei für die Region ausreichend, sagte Frauen- und Familienlandesrätin Andrea Klambauer diesbezüglich zum ORF.

Ähnlich prekär ist die Lage im Tiroler Oberland, wo nach jahrelangen Forderungen der SPÖ nun der Spatenstich für das erste Frauenhaus in der Region erfolgt ist. Selma Yildirim, Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Landesfrauenvorsitzende, weist auf Anfrage darauf hin, dass es in ganz Tirol aktuell nur 38 Frauenhausplätze gibt. Dem Europarat zufolge wären umgerechnet auf die Bevölkerung aber 75 notwendig, also fast doppelt so viele. Laut der Istanbul-Konvention des Europarats, zu der sich Österreich verpflichtet hat, ist pro 10.000 Einwohner je ein Frauenhausplatz vorzusehen. Auf Bundesebene wurden im Jahr 2017 bereits 100 zusätzliche Schutzplätze versprochen, aber bislang nicht umgesetzt.

Die Istanbul-Konvention... ...ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“. Sie ist am 1. August 2014 in Kraft getreten und gilt seitdem als das wichtigste Rechtsinstrument gegen Gewalt an Frauen in Europa. Sie schafft verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt.

Das Angebot regelt die Nachfrage, nicht umgekehrt

Für die grüne Sozialsprecherin und niederösterreichische Landtagsabgeordnete Silvia Moser ist die Unterscheidung zwischen Frauenhäusern und Notwohnungen essenziell für die Debatte. Frauennotwohnungen seien zwar wichtig und auch vorhanden, jedoch gäbe es dort nicht den „nötigen Rahmen“, weil nicht ständig ausgebildete Fachkräfte vor Ort sind. Das wird der „Presse“ auch vonseiten der Interventionsstelle Wien bestätigt: Frauenhäuser würden nicht nur kurzfristig Schutz vor etwaigem Risiko bieten, sondern so lang, bis die Betroffenen finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben. Auch der „direkte Draht“ zur Polizei sei essenziell. Solche Einrichtungen seien naturgemäß teurer als Notunterkünfte. Es hapere in erster Linie an den Ressourcen, das bestätigt auch die niederösterreichische Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf Anfrage.

Man habe in letzter Zeit in Niederösterreich intensiv daran gearbeitet, die bereits bestehenden Einrichtungen finanziell abzusichern und deren Angebot zu optimieren, versichert Königsberger-Ludwig. Auch ein Konzept zum Ausbau im Waldviertel solle demnächst stehen. Weiter versichert die Landesrätin, es könne „in der Regel“ für jede Frau, die Schutz sucht, ein Platz in einem Frauenhaus in Niederösterreich gefunden werden, „wenn auch nicht in unmittelbarer Nähe“. Das sei nicht ausreichend, kritisiert Sonja Hahnl, Abteilungsleiterin der Psychosozialen und juristischen Frauenberatung Waldviertel. Das Angebot regle die Nachfrage, nicht umgekehrt.

„Ist im Waldviertel eine Frau von Gewalt betroffen, muss sie nach St. Pölten, Mistelbach oder Amstetten“, konstatiert Moser. Eine Fahrt von mitunter bis zu zwei Stunden sei für viele Frauen eine große Hürde. Wenn die Distanz so groß sei, würden es sich betroffene Frauen zweimal überlegen, ob sie „alles zurücklassen“, um in einem Frauenhaus Schutz zu suchen, sagt die Abgeordnete. Die Expertin Hahnl bestätigt das. Man dürfe die Niederschwelligkeit von Hilfsangeboten in Krisensituationen nicht unterschätzen. „Wenn ich weiß, ich muss nach St. Pölten ziehen, meinen Job aufgeben, meine Kinder zurücklassen etc., dann gehe ich nicht“, meint Hahnl. Viele Frauen würden wieder in Gewaltsituationen zurückkehren, weil sie ihr soziales Umfeld nicht verlassen wollen.

40 Prozent Anstieg bei der Gewaltberatung

Die Frauenberatung Waldviertel würde den akuten Mangel in der Region bereits seit vielen Jahren aufzeigen, coronabedingt sei die Problematik aber „wieder in Vergessenheit geraten“, klagt Hahnl. Eine Entwicklung, die gerade bei der Zunahme von häuslicher Gewalt während der Pandemie makaber erscheint. Femizide würden immer wieder ins Zentrum der Debatte rücken, aber da „höre es dann auf“, meint Hahnl. Die meisten ermordeten Frauen hätten überhaupt nie eine Stelle aufgesucht. Auch die Aufnahme von abgewiesenen Frauen in anderen Unterkünften würde die offizielle Wahrnehmung verändern. Ein Anstieg von 35 bis 40 Prozent bei der Beratung zum Thema Gewalt im vergangenen Jahr spreche aber für sich.

Warum „immer nur in die Täterarbeit investiert“ werde, erklärt sich Hahnl damit, dass das Thema „unangenehm“ ist. Gewaltschutz sei kein Gebiet, mit dem sich Wählerstimmen gewinnen lassen. Auch die Patina, dass es sich um die Problematik einer gewissen Gesellschaftsschicht handle, halte sich hartnäckig. Länder und Regionen mit einem eher konservativen Hintergrund würden hier gern „wegsehen“, meint die Expertin. Die Grünen in Niederösterreich klagen, dass die ÖVP sich bei der Finanzierung eines Frauenhauses im Waldviertel querstellen würde. Ein entsprechender Antrag wurde im Landtag bisher nicht zur Diskussion zugelassen. Eine Stellungnahme der Volkspartei zum Thema steht noch aus.

Auf Nachfrage der „Presse", wie das Justizministerium zu den „blinden Flecken“ auf Österreichs Landkarte steht, verwies man auf das Frauenministerium. Die Betreuung der Frauenhäuser falle in den Zuständigkeitsbereich von Frauenministerin Raab. Eine Anfrage der „Presse“ beim Frauenministerium blieb bis dato unbeantwortet.