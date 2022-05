An die 50 Grad: Die unheimliche Hitze in Südasien

Abkühlung bei bis zu 50 Grad Celsius: In der nordindischen Stadt Allahabad pritscheln Kinder bei einem öffentlichen Brunnen.

Rekordtemperaturen gefährden die Gesundheit in Indien und Pakistan.

In der Praxis der Ärztin Meenu Goyal im Süden Delhis mehren sich die Fälle von dehydrierten Patienten. „Die Menschen brechen vor Erschöpfung bei der Hitze zusammen“, sagt sie. Seit Tagen sei das schon so, viele haben mit den ungewöhnlich heißen Temperaturen von bis zu 45 Grad zu kämpfen. Das macht sich bemerkbar. Bei schweren Fällen sind Kochsalz-Infusionen nötig, um dem Körper Elektrolyte zuzuführen. Durch den raschen Temperaturanstieg war die Anpassungszeit in den Monaten März und April viel geringer, das wirkt sich aus.



Indien hat in diesem Jahr den heißesten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt. Im April setzte sich der gefährliche Hitzetrend fort und näherte sich mancherorts der 50-Grad-Marke. Für Regionen wie Haryana, Punjab, Delhi, Uttar Pradesh und Teile Zentralindiens gilt derzeit die zweithöchste Alarmstufe. Und es wird immer klarer: Hitzewellen treten häufiger auf, sie werden heißer und setzen früher im Jahr ein. Die Extrem-Wetterlage trifft aber nicht nur Indien, sondern auch Teile Pakistans und andere Nachbarländer.