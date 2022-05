One Republic-Konzert kurz vor Beginn abgesagt

Das Konzert in der Stadthalle konnte nicht stattfinden. Sänger Ryan Tedder hat eine Kehlkopfentzündung.

27. April in Paris, 29. April in Amsterdam, 30. April in Hamburg - und 2. Mai leider nicht in Wien: Die US-Rockband One Republic musste ihr für Montagabend geplantes Konzert in der Stadthalle kurzfristig absagen. Sänger Ryan Tedder habe eine Kehlkopfentzündung, darum könne der Auftritt nicht stattfinden, gab der Veranstalter Barracuda Music gegen 18 Uhr bekannt. Geplant sei, das Konzert in den nächsten Wochen nachzuholen.

Als Grund nennt das Management von One Republic den engen Tourplan. Seit März ist die Band aus Colorado auf Tournee, nicht immer gibt es einen Tag Pause zwischen den Auftritten.

(Red.)