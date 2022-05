Millionengewinn erst durch große Suchaktion bemerkt

Spät aber doch durfte sich der Gewinner oder die Gewinnerin der niederländischen Staatslotterie über 12,8 Millionen Euro freuen.

Glückspilz, bitte melden: Mit Hilfe von Flyern und einem Banner-Flugzeug hat die niederländische Staatslotterie nach einer Person gesucht, die 12,8 Millionen Euro gewonnen hatte. Die Lotterie rief tagelang wiederholt dazu auf, "in allen Schubladen" nach dem am 10. März in einem Tabak- und Zeitschriftengeschäft in Bleiswijk bei Den Haag gekauften Los zu suchen. Die Suche hatte letztendlich Erfolg, wie die Nachrichtenagentur ANP am Dienstag berichtete.

Es sei wohl der öffentlichen Suchaktion zu verdanken, dass die fragliche Person den Lottoschein nochmals genau angeschaut und sich gemeldet habe, erläuterte das Glücksspielunternehmen. Zur Identität wurden keine Angaben gemacht. "Nun müssen wir vielleicht aufpassen, ob jemand sich plötzlich ein neues Auto kauft", sagte die Besitzerin des Zeitschriftengeschäfts, Agnes Brandhorst, der Zeitung "Algemeen Dagblad".

(APA)