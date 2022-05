Die Hitze kommt bestimmt – und die Stadt hat noch viel zu tun

Die rot-pinke Stadtregierung hat die Herausforderung Klimawandel begriffen, so ein Experte. Bloß die Umsetzung könnte schneller gehen.

Wien. Das erste Mal ohne Jacke aus dem Haus, der After-Work-Drink im Schanigarten – die ersten Maitage wecken bei so manchem die Vorfreude auf den Sommer. Doch mit ihm kommt, so viel ist klar, auch die Hitze.

Die Hitzetage werden in Zukunft noch mehr werden, eine Gefahr für die Gesundheit sind sie schon jetzt: Dehydrierung, Hitzschläge, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen, mehr Ängste und Depressionen bis hin zu frühzeitigem Tod. In den besonders heißen Sommern 2017 bis 2019 starben bis zu 550 Personen an den Folgen der Hitze. Die Stadt Wien präsentiert am Mittwoch deswegen einen „Hitzeaktionsplan“, der mit kurzfristigen Maßnahmen Risikogruppen wie Kinder und ältere oder beeinträchtige Menschen besser schützen soll.

Akuthilfe ist das eine, gleichzeitig muss die Stadt sich an die voranschreitende Erderwärmung anpassen. Viele Nebelduschen wurden bereits aufgestellt, viele Bäume gepflanzt – aber reicht das? Reagiert die Stadtregierung schnell genug auf die Erderhitzung?

„Wir sind ein bisschen spät dran“, meint der Stadtklimatologe Simon Tschannett, immerhin stecke man schon mitten drin im Klimawandel. Wasserspielplätze, Bäume – „diese Dinge sind gut, um zu zeigen, dass etwas passiert“. Viel wichtiger seien jedoch die Strategie und der Mix aus Maßnahmen im Hintergrund. Vieles sei gar nicht sichtbar, etwa, dass Gebäude so ausgerichtet und Bäume so gepflanzt werden, dass die Kaltluft aus dem Wienerwald durch die Stadt ziehen kann. Mittlerweile hätte die Wiener Stadtregierung die Herausforderungen verstanden, meint Tschannett, der im Wiener Klimarat die rot-pinke Koalition berät. „Es ist super, dass es den Klimafahrplan gibt. Jetzt muss er noch in allen Bezirken, bei jedem Beamten und jeder Beamtin ankommen.“

„Autos Platz wegnehmen“

Vielerorts geht es nur langsam voran: Immer noch werden zahlreiche Straßen in Wien nach einer Umgestaltung oder Baustelle wieder zubetoniert – eigentlich ein Tabu, wenn es um Hitzebekämpfung geht. „Beton aufreißen, zu Fuß gehen, Radfahren und Öffis noch attraktiver machen, Autos mehr Platz wegnehmen“ – daran führe Tschannett zufolge nichts vorbei. Man brauche „viel mehr Platz“ für Beschattung in der Stadt, sei es für Bäume oder künstliche Dächer oder Arkaden. Und weil der Raum in der Stadt begrenzt ist, müsse eben umverteilt werden – meist wohl zu Lasten der Autos und ihrer Parkplätze. Und zwar so schnell wie möglich: Wenn Wien seine selbst gesteckten Klima- und Verkehrsziele erreichen wolle, „darf das nur noch ein paar Jahre dauern“, sagt Tschannett.

Eine weitere wichtige Maßnahme für ein besseres Stadtklima ist das sogenannte Schwammstadtprinzip, bei dem Regenwasser nicht im Kanal abgeleitet, sondern vom Boden aufgenommen wird: Pflastersteine statt Beton, grüne statt versiegelte Flächen, bepflanzte Dächer und Fassaden. So soll Überschwemmungen vorgebeugt und durch das verdunstete Wasser die Stadt gleichzeitig gekühlt werden. Nach und nach findet das Konzept auch in Wien Einzug – die Seestadt Aspern etwa wurde in den vergangenen Monaten entsprechend nachgerüstet.

Doch nicht nur die Stadt, auch ihre Bewohner werden sich mit der voranschreitenden Hitze verändern müssen. „Wir werden uns auf einen kulturellen Wandel einstellen müssen“, sagt Tschannett. Viele Tätigkeiten werde man auf den Vormittag oder den Abend verschieben müssen, analog einer südeuropäischen Stadt. Denn mit ähnlichen Temperaturen werden die Wiener in wenigen Jahrzehnten leben. Sofern es – werden die weltweiten Klimaziele nicht eingehalten – nicht noch heißer wird.



[SGWRL]