Boris Johnson und Wolodymyr Selenskij: Zwei Brüder im Geiste

Gegeneinladung für den britischen Premier: Johnson inszenierte sich im Parlament in Kiew im Stil von Kriegspremier Churchill.

Am 9. April, an dem auch Karl Nehammer auf Solidaritätsbesuch in Kiew weilte, hat Boris Johnson dem Kanzler die Show gestohlen. Denn der britische Premier bekam von Wolodymyr Selenskij eine VIP-Behandlung: Der ukrainische Präsident führte Johnson in einer Tour zu Fuß zum Maidan, dem zentralen Platz. Zwischendurch stoppte Johnson für Small Talk mit Passanten, um sie darauf hinzuweisen, welch brillanter Kriegsführer sein Gastgeber sei – ähnlich wie Winston Churchill, das erklärte Idol der beiden.

Unter seiner Führung erlebe die Ukraine ihre „beste Stunde“, sagte Johnson am Dienstag in seiner Videoansprache in Anspielung auf den Tory-Premier der Kriegszeit in der Rada, dem ukrainischen Parlament. Als erstem Staats- und Regierungschef war ihm diese Ehre seit Kriegsbeginn zuteil geworden. „Die Ukraine wird gewinnen und ein freies Land sein“, lautete seine Botschaft.