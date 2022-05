Für Wirtschaftsministerin Schramböck wird es eng

Vor ihrem ohnehin schwierigen Parteitag ist die ÖVP damit beschäftigt, Ablösegerüchte zu dementieren.

Zehn Tage vor dem Parteitag. In alter türkiser Logik hieße das: Feinschliff in punkto Gute-Laune-Inszenierung, peu à peu Randdetails des Events durchsickern lassen – und intern, sofern notwendig, die Ruhe wahren.

Jetzt, zehn Tage vor dem Parteitag der grosso modo post-türkisen ÖVP, sieht die Sache etwas anders aus: Da muss nun sogar eine Hauptrednerin und Organisatorin des Parteitags ausrücken, um ihre eigene Ablöse zu dementieren. Keine Spur von dem, was man einst „Message Control“ nannte.

Das kam so: Via „Kurier“ meldeten sich Parteiinsider zu Wort, die den nächsten personellen Umbau in der ÖVP nach dem Parteitag prophezeiten. Konkret genannt wurden Generalsekretärin Laura Sachslehner und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.