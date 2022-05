"Das ist das System WKStA": Heikles Wiedersehen im Parlament

Zwei Vertraute und hohe Beamte der Justiz waren am Dienstag im U-Ausschuss geladen: Christian Pilnacek beklagte, dass er seine eigenen Chats nicht einsehen durfte. Und Johann Fuchs wollte nicht unbotmäßig, aber emotional gehandelt haben.

Dass das kein freudiges Wiedersehen wird, war zu erwarten. Erinnern wir uns kurz an den 15. Juli 2020: Christian Pilnacek, Sektionschef im Justizministerium, war gerade im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Via „Kurier“ richtete er den Abgeordneten aus, was er von dem Termin hielt: nichts. „Das ist ein Jammertal“, sagte er. „Der Herr Krainer mampft Wurstsemmel während der Befragung. Frau Krisper stützt bei der Befragung ihr Kinn ab und nuschelt ins Mikrofon. Man stellt sinnlose Fragen und es gibt sinnlose Antworten.“

Pilnacek, Jan Krainer von der SPÖ, Stephanie Krisper von den Neos – am Mittwoch traf man einander wieder. Dieses Mal unter leicht veränderten Titeln: Der Ausschuss dreht sich um die mutmaßliche Korruption der ÖVP. Und Pilnacek ist mittlerweile als Sektionschef suspendiert. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren: etwa wegen des Verdachts des Amtsgeheimnisverrats und wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem Ibiza-Ausschuss.