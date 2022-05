„Presse“-Fotoworkshop

Tauchen Sie ein mit uns in die mondäne Welt des Südbahnhotels und fotografieren Sie exklusiv im historischen Gebäude

Das Südbahnhotel Semmering wurde 1882 von der privilegierten K.u.k. Südbahngesellschaft als erstes Hotel am Semmering eröffnet. In der Blütezeit umfasste das Hotel 350 Zimmer, mehr als 35 Hektar Eigengrund, der sich bis zum Golfplatz Semmering erstreckte und unter anderem auch eine Südbahn-Hotel-Garage, eine Naturrodelbahn, einen Eislauf- und Tennisplatz und eine Dampf-Wäscherei umfasste.

Entdecken Sie wahre Schätze und lassen Sie sich vom Mythos, der Magie und dem Originalambiente der österreichischen Hotelikone Südbahnhotel Semmering verzaubern, die durch den Dornröschenschlaf der letzten Jahrzehnte in einzigartiger Weise in Mitteleuropa bewahrt wurde. Es erwarten Sie eine Vielzahl an Motiven, wunderbaren Details, Ein- und Ausblicken in den analogen und authentisch gebliebenen Mikrokosmos.