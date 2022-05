Otto-Wagner-Kirche gehört nun zum Wien Museum

Die Kirche am Steinhof ist bereits das dritte Otto-Wagner-Bauwerk im Katalog des Wien Museums.

Die Kirche am Steinhof wird zum 21. Standort des Wien Museums und kann samstags und sonntags besichtigt werden.

Die von Otto Wagner gestaltete Kirche am Steinhof in Wien wird zum 21. Standort des Wien Museums. Ab diesem Wochenende wird der Bau samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen sein, teilte das Wien Museum am Mittwoch mit. Private Führungen können über die Vermittlungsabteilung des Museums gebucht werden.

Neben den Otto-Wagner-Pavillons in Hietzing und am Karlsplatz ist die Kirche nun das dritte von dem Wiener Architekten erbaute Bauwerk, das zum Wien Museum gehört. Die Kirche, die laut Aussendung als "erste moderne Kirche Europas" gilt, geht auf einen Wettbewerb zurück, den der Architekt 1902 für sich entscheiden konnte. Er nahm für diesen Bau Anleihen bei der europäischen Architekturgeschichte, von Byzanz über das Wiener Barock bis zum Klassizismus; die Formensprache selbst ist jedoch von historischen Vorbildern vollkommen frei, das Ornament konsequent modern. Als einen künstlerischen Höhepunkt bezeichnete das Wien Museum die Glasmosaikfenster von Koloman Moser.

Zugang nur zu Fuß möglich

Die Kirche steht am höchsten Punkt der ehemaligen "Niederösterreichischen Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke", in deren Pavillons sich heute u.a. die Klinik Penzing befindet. Eine Debatte, ob - und in Kombination mit welchen anderen Bauwerken - das Spitalsareal als mögliches Unesco-Weltkulturerbe nominiert werden könnte, läuft seit einigen Jahren.

Das Wien Museum will nun immer von Palmsonntag bis 15. November Besichtigungen ermöglichen. Der Eintritt kostet sieben Euro (ermäßigt: 5 Euro). Der Zugang ist aktuell nur über einen 15-minütigen Fußweg über die Feuerwache am Steinhof und die Steinhofgründe möglich.

