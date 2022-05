Vatikan: Rekrutiert die Schweizergarde bald Frauen?

Der baldige Neubau der Kaserne im Vatikan werde auch mit Hinsicht auf künftig mögliche Gardistinnen in den Reihen der legendären Truppe erfolgen, sagt ein Mitglied des Schweizergarde-Stiftungsrates.

Hinter den Heiligen Mauern des Vatikans gibt es Anzeichen für eine nicht unerhebliche Revolution: Wie Vertreter einer Stiftung der Schweizergarde am Mittwoch zu Journalisten sagten, sollen die neuen Unterkünfte für die Päpstliche Schweizergarde auch im Hinblick auf mögliche weibliche Gardisten gestaltet werden - falls denn Papst Franziskus oder einer seiner Nachfolger das einmal beschließen sollten.

Aktuell plant der Vatikan einen Neubau der Unterkünfte für die 135 Mann starke Truppe, denn die Gebäude sind im Kern etwa 150 Jahre alt und vielfach sanierungsbedürftig.

Für die Schweizergarde gibt es zwei Stiftungen: Die „Gardestiftung", gegründet anno 2000 mit Sitz in Freiburg (Schweiz), setzt sich für das langfristige Weiterbestehen der bisher rein männlichen Truppe ein, die es seit 1506 gibt. Man fördert die traditionell ausschließlich in der Schweiz angeworbenen Mitglieder samt ihren etwaig vorhandenen Familien finanziell, materiell und sozial, auch im Hinblick auf die Rückkehr ins Erwerbsleben nach dem Dienst, kümmert sich um Infrastruktur, Ausrüstung etc. Daneben gibt es seit 2016 die „Kasernenstiftung" mit Sitz in Solothurn, deren alleiniges Ziel die Erneuerung der Kaserne sowie der übrigen Infrastruktureinrichtungen der Garde in Rom ist. Man sammelt zu diesem Zwecke Spenden.

Beiden Stiftungsräten gehören hohe Persönlichkeiten aus Kirche, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Militär an. Am Mittwoch schloss die Kasernen-Stiftung mit der Regierung des Vatikans einen Vorvertrag mit Hinsicht auf die neue Garde-Kaserne, dessen finanzieller Umfang vorerst auf rund 43 Millionen Euro beziffert wird. Einer der Kasernen-Stiftungsräte, der Immobilienentwickler/-Händler und frühere Investmentbanker Riccardo Boscardin (68), sagte gegenüber „Reuters", dass alle Wohneinheiten, gerade auch die für Einzelpersonen, eigene Bäder und WCs haben werden. Das geschehe nicht nur aus allgemeinen Gründen der Modernität, sondern auch unter dem Eindruck, den die Covid-Pandemie mit Hinsicht auf hygienische Erfordernisse hinterlassen habe - „und wegen der Möglichkeit, dass einmal Frauen in die Garde integriert werden. Aber das ist nicht unsere Entscheidung, sondern allein jene des Vatikans und des Papstes“, so Boscardin.

Frauen erklimmen Positionen im Kirchenstaat

Papst Franziskus (85) hat seit seiner Wahl 2013 Frauen in mehrere leitende Funktionen des Kirchenstaates und dessen Verwaltung gehievt und heuer im März ein neues Grundgesetz verfügt, das es auch katholischen Laien - inklusive Frauen - ermöglicht, die meisten vatikanischen Behörden und Ministerien (Dikasterien, Kongregationen) zu führen.

Der Neubau soll laut Boscardin im Jänner 2026 beginnen. Am Ende werde er architektonisch gesehen aus denkmalschutzrechtlichen Gründen mit dem bisherigen Gebäude in vieler Hinsicht ident sein. Die Sanierung des jetzigen Baus würde aber teurer kommen als der Neubau, so Boscardin.

Die Schweizergarde ist bis heute die Sicherheitswache des Heiligen Stuhls, bewacht den Vatikan, seine Gebäude sowie die Sommerresidenz des Papstes im Städtchen Castel Gandolfo, leistet Ehrendienste und ist für die Sicherheit des Papstes verantwortlich. Sie besitzt nicht nur die bekannten zeremoniellen Waffen wie Schwerter und Hellebarden, sondern auch modernes Gerät wie Sturmgewehre und Pistolen.

Die Kommandosprachen dieser ältesten heute noch bestehenden Streitmacht - oder doch eher Wachtruppe - sind Deutsch, Französisch und Italienisch.

