Die Fed macht ernst: Wiederholen sich die 1970er?

Vor 50 Jahren war vieles ähnlich wie jetzt: Die Wirtschaft schwächelte bei hoher Teuerung, die Notenbanken zögerten lang. Am Ende sah sich US-Notenbank-Chef Paul Volcker gezwungen, die Zinsen auf 20 Prozent zu erhöhen.

Die US-Notenbank Fed macht ernst. Am Mittwochabend soll sie die Leitzinsen erhöhen, erwartet wird eine Anhebung um gleich einen halben Prozentpunkt auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Das wäre die stärkste Erhöhung seit 22 Jahren. Mit Spannung wird auch der Ausblick von Fed-Chef Jerome Powell erwartet.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins heuer in mehreren Schritten auf bis zu drei Prozent anheben wird. Grund ist die starke Teuerung. Auch will die Fed ihre auf neun Billionen Dollar angeschwollene Bilanz rasch abbauen, also keine Anleihen mehr kaufen oder ersetzen.