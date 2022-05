Das Linksbündnis gegen Macron

AFP via Getty Images

Die linken Parteien haben sich unter der Führung des radikalen Mélenchon zusammengeschlossen, um Präsident Macron bei der Parlamentswahl die Stirn zu bieten.

Zwei Wochen nach der Präsidentschaftswahl am 24. April haben sich Frankreichs Linksparteien zusammengerauft. Sie haben sich auf eine gemeinsame politische Plattform und gemeinsame Kandidaturen bei Parlamentswahlen im Juni geeinigt.

Zuerst fanden am Montag die Linkspartei La France insoumise (LFI) von Jean-Luc Mélenchon und die Grünen zusammen, dann schlossen sich am Dienstag nach einem Verhandlungsmarathon die Kommunisten und zuletzt auch noch die Sozialisten (PS) an. Kleinere Organisationen wie Génération*s, eine ehemalige Abspaltung des linken PS-Flügels, wollen mit von der Partie sein.