Es ist Mini-Silvester

Jeder Wochenbeginn bietet die Möglichkeit für einen sportlichen Neubeginn.

Manchmal braucht es kleine Tricks – nicht um andere, sondern um sich selbst zu überlisten. Denn die Motivation kommt auch bei Sportlern nicht immer von allein. Den Sportsgeist kann – wer weiß das nicht – ein neues Trainingsoutfit, ein neuer Laufschuh oder gar eine neue Fitnessuhr wieder entfachen. Als billigen Trick sollte man das aber nicht bezeichnen. Zumindest nicht wortwörtlich.

Viel kostengünstiger kann man sich einmal jährlich überlisten. Zu Jahreswechsel fällt es leicht, an den sportlichen Neubeginn zu glauben, ohne mit den verpassten Chancen der Vergangenheit zu hadern. Doch bis zum nächsten Neujahrsvorsatz wird es noch dauern. In den sozialen Medien wurde dafür eine Lösung gefunden. So manche Influencerin rät, nicht nur den Jahreswechsel, sondern auch jeden Monats- und Wochenbeginn als Neubeginn zu feiern. Auch ein Name wurde für das Event bereits gefunden: Es wird Mini-Silvester gefeiert. Samt neuer Chancen, neuer Hoffnung und neuer Pläne.