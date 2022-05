Der wirtschaftliche Absturz kommt erst, wenn das Gas ausbleibt

Ein Ölembargo treibt die Inflation, dämpft den Aufschwung aber nur leicht. Kommt es auch zum Gasboykott, droht Österreich eine tiefe Rezession.

Wien. Der Boykott russischer Ölimporte wäre für Europa wirtschaftlich weitgehend verkraftbar. Dennoch warnen Österreichs Unternehmen davor, diesen Schritt leichtfertig zu setzen. Sie fürchten, dass die EU in weiterer Folge auch Gaslieferungen aus Russland verbieten könnte, was deutlich gravierendere Auswirkungen auf den fragilen Aufschwung hätte. Die „Presse“ hat sich angesehen, was ein mögliches Öl- und Gasembargo gegen Russland für die heimische Volkswirtschaft bedeuten würde.

Wie wirkt sich ein Ölembargo auf Österreichs Wirtschaft aus?

Russland ist eine Tankstelle mit Atomwaffen, sagte der Historiker Yuval Noah Harari einmal nicht unzutreffend. Ganze 36 Prozent des russischen Staatshaushaltes basierten im vergangenen Jahr auf Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, wobei besonders das Ölgeschäft die Kassen klingeln ließ. Es ist naheliegend, dass Europa mit neuen Sanktionen zunächst aufs Öl abzielt. Erstens schmerzt das Russland mehr als ein Gasembargo, rund die Hälfte der russischen Ölexporte gehen nach Europa. Zweitens haben es die EU-Staaten leichter, russisches Erdöl zu ersetzen als russisches Gas. Aber ohne wirtschaftliche Nebeneffekte bliebe ein Embargo für russisches Erdöl freilich auch in Europa nicht.

Das Wifo geht in einer ersten Einschätzung davon aus, dass das Wirtschaftswachstum heuer geringfügig sinken würde, und zwar um 0,3 Prozentpunkte. Rezession droht dem Land wegen des Öllieferstopps aber keine. Allerdings rechnet das Institut damit, dass der Lieferstopp die ohnedies hohe Inflation um weitere 0,75 Prozentpunkte anheizen würde.

Für Österreich ist ein Ölembargo vor allem aufgrund der politischen Tangente riskant. Die einzige Raffinerie in Österreich, die der OMV in Schwechat, setzt seit Kriegsbeginn kein russisches Rohöl mehr ein, im vergangenen Jahr waren es keine acht Prozent. Hauptlieferant ist mit einem Anteil von rund 40 Prozent Kasachstan, die Mengen werden allerdings durch eine Pipeline in Südrussland transportiert. Die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt: Es sollte nicht vorab ausgeschlossen werden, das Russland den Transit verbieten könnte.

Kann Russland das Öl stattdessen an andere Länder verkaufen?

Mittelfristig wird Russland das tun, kurzfristig ist das schwieriger. Nicht-staatliche Raffinerien in China und Indien greifen gern zu, wenn Russland sein Öl mit Diskont anbietet. Aber kurzfristig gehen Experten nicht davon aus, dass Russland von den erwartbaren Preissteigerungen am Weltmarkt profitieren kann. Der Export ist stark Pipeline-basiert, das lässt sich nicht schnell ändern. Für die Verlagerung der Exporte auf die Weltmeere bräuchte es unzählige zusätzliche Tanker.

Werden die Preise an den Zapfsäulen jetzt noch weiter steigen?

So billig wie vor der Krise wird Tanken in Österreich nicht so schnell wieder. Ein Ölembargo treibt den Ölpreis, was auch den Spritpreis steigen lässt. Dabei sind allerdings zwei Dinge zu berücksichtigen: Die Börsen haben das Risiko eines möglichen Embargos bei den aktuell hohen Ölpreisen bereits einkalkuliert. Der weitere Anstieg dürfte sich in Grenzen halten. Zudem hängt der Preis an der Zapfsäule auch von anderen Faktoren ab. Experten erwarten, dass die Spritpreise zwei Jahre auf dem aktuellen Niveau verharren könnte.

(c) Grafik: Die Presse/GK

Beim Diesel ist Österreich zudem indirekt von russischen Importen abhängig. 60 Prozent des Treibstoffs bezieht das Land von EU-Nachbarn, die zu großen Teilen russisches Öl importieren.

Warum würde ein Gasembargo Österreichs Wirtschaft wesentlich härter treffen?

Wie verheerend ein Gaslieferstopp ab Anfang Mai wäre, zeigt eine neue Studie der Agenda Austria. Im besten Fall macht das Land eine Vollbremsung, im schlechtsten rutscht es in eine tiefe Rezession. Und das, obwohl die heurige Heizperiode schon vorüber ist und nur 58 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs betroffen wären. „Österreich stolpert ziemlich planlos durch die Gaskrise“, kritisiert Agenda Austria-Direktor Franz Schellhorn. Die Notfallpläne der Regierung seien unter Verschluss, Unternehmen könnten sich nicht ausreichend vorbereiten.

Auf ganze Branchen aggregiert seien die Folgen jedoch schon abschätzbar: Schafft es die EU, bis Jahresende zwei Drittel der russischen Importe zu ersetzen, müsste Österreich auf 15 Prozent der üblichen Gasmenge verzichten. Sofort betroffen wären Papierhersteller, Chemieindustrie und der Bergbausektor. In Summe würde das Wachstum um 1,5 Prozentpunkte gedämpft, 26.000 Jobs wären bedroht. „Selbst im optimistischen Szenario wird sich die österreichische Wirtschaft im Fall eines Gasembargos bestenfalls in einer Stagflation wiederfinden“, sagt Studienautor Jan Kluge. „Dann sind wir eine Volkswirtschaft, die nicht mehr wirklich wächst, aber hohe Inflationsraten hat.“

Wahrscheinlicher ist ohnedies, dass die EU nur die Hälfte der russischen Gaslieferungen ersetzen kann. Österreich bekäme um ein Viertel weniger Gas als gewohnt, das BIP-Wachstum sänke um 2,4 Prozentpunkte – Österreich wäre in der Rezession. Der Großteil des Einbruchs stammt auch in dem Fall nicht von den direkt betroffenen Chemie- und Metallherstellern. „Der Schock an sich greift nur bei ein paar Sektoren, aber es gibt Domino-Effekte durch die gesamte Wirtschaft“, sagt Kluge. Am Beginn der Kaskade stünden wenige Industriebetriebe, mit ihnen falle auch das Gros der Dienstleister, Zulieferer und Großhändler um ihr Geschäft um. Selbst Autowerkstätten wären stark betroffen. Schafft es die EU gar nicht, alternative Lieferquellen aufzutun, sänke das BIP-Wachstum heuer gar um 4,5 Prozentpunkte.