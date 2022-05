Myflexbox österreichweit auf Expansionskurs

Logistik. Es gibt wieder ein erfolgreiches Corporate-Startup der Salzburg AG: Myflexbox.

Myflexbox ist das beste Beispiel dafür, wie die Salzburg AG mit innovativen Ideen neue Geschäftsfelder erschließt. Ursprünglich als Lager- und Ausliefermöglichkeit rein für interne Zwecke gedacht, gewann der Smart-Locker bei der Salzburg AG „Innovation Challenge“ 2018 den ersten Platz. Von da an wurde das Konzept laufend geschärft.

Ein Jahr später entwickelte sich aus dem unabhängigen Schließfachsystem das erste Corporate-Start-up der Salzburg AG. Die Software der Myflexbox wurde inhouse erarbeitet. Diese unabhängige Lösung macht das Corporate-Startup der Salzburg AG zu einem etablierten Player im Bereich City-Logistik und Smart City in Österreich.

„Wir haben bereits im ersten Coronajahr erfolgreich das Inhouse-Startup Myflexbox aufbauen können“, erklärt Salzburg AG CEO Leonhard Schitter, „und sind mit dieser smarten Paketabholstation goldrichtig gelegen. Noch im Mai wird bereits der 250ste Standort in Österreich eröffnet.“ Myflexbox passt in die neue Strategie der Salzburg AG: „Wir planen bis Ende 2024 mehr als 21 Startups – entweder als Eigentümerin und in Form von Beteiligungen – im Portfolio zu haben“, so Schitter.

Leonhard Schitter, CEO Salzburg AG: „Ziel ist bis Ende 2024 mehr als 24 Startups im Portfolio zu haben.“ (c) Markus Riebler

Gutes Netzwerk

Großen Wert legt man auch auf die Standortauswahl, denn die smarten Abholstationen befinden sich genau dort, wo viele Menschen zusammenkommen. So findet man die Locker etwa in Wohnvierteln, vor Supermärkten oder an öffentlichen und verkehrsgünstigen Orten, die rund um die Uhr zugänglich sind. Das macht das Myflexbox-Netzwerk für Nutzerinnen und Nutzer, aber auch besonders für Paket- und Expressdienstleister interessant.

„Neben dem Lebensmitteleinzelhandel haben wir auch Kooperationen mit namhaften Paketdienstleistern und Wohnbauträgern. Beim Ort des täglichen Einkaufs vertreten zu sein, ist für uns genauso wichtig, wie unser Service direkt am Wohnort anzubieten“, sagt Jonathan Grothaus, Head of Product and Strategy von Myflexbox.

Das Startup hat das Ziel, das größte unabhängige Smart-Locker-Netzwerk in Österreich aufzubauen, bereits erreicht. Der Expansionsfahrplan dazu stimmt. Im Jahr 2020 hatte das Team 50 Standorte realisiert, 2021 waren es schon 200 Standorte. Im Jahr 2022 wird das Netzwerk auf 400 Standorte wachsen. Die ersten Umsetzungen dazu haben schon begonnen.

Ziel ist es aber auch, das Service für Konsumentinnen und Konsumenten zu vertiefen. „Heuer kommen weitere Paketdienstleister mit an Bord. Wir wollen wieder zweistellig pro Monat wachsen und weiter Marktanteile in ganz Österreich gewinnen. Denn die Basis für ein optimales Service ist eine gute Netzverdichtung“, so Grothaus weiter.

Zeitersparnis und Klimaschutz

„Unsere smarten Locker bieten einen klaren Mehrwert für alle. Sie reduzieren unnötige Abhol- und Zustellwege, sparen somit Zeit und tragen direkt zum Klimaschutz bei. Unser Ziel ist es, sowohl unseren Endkunden als auch unseren Logistik- und E-Commerce-Partnern eine flexible Möglichkeit der Zustellung zu bieten, bei der die Servicequalität gleichbleibend hoch ist. Der große Vorteil für Endkunden ist, dass sie sich aussuchen können, wann sie ihre Pakete abholen oder retournieren. Und das Ganze von mehreren Anbietern wie DPD, UPS, DHL Express und bald auch GLS. Wir haben durch die Flexibilität ein großes Potenzial und erfüllen hohe Qualitätsstandards, die alle unseren bisherigen Kooperationspartner zu schätzen wissen“, erklärt Lukas Wieser, Head of Partnerships and Sales das Erfolgsrezept der Myflexbox.

Myflexbox ist mittlerweile starker Partner von Lidl Österreich, Billa und Billa Plus, MPREIS und Unimarkt. Auch Wohnbauträger wie Sozialbau AG, Heimat Österreich und GSWB setzen auf die smarten Locker aus Salzburg.

DPD, UPS, DHL Express und GLS liefern ganz einfach in die Myflexbox.

www.salzburg-ag.at



www.myflexbox.at