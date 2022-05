Neue Aufsichtsräte für BIG und Tochter ARE bestellt

Edeltraud Stiftinger wird Vize-Chefin des BIG-Aufsichtsrats.

Bei der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und ihrer Tochter ARE Austrian Real Estate wurden die Aufsichtsratsmitglieder neu bestellt. Im BIG-Aufsichtsrat neu vertreten sind Edeltraud Stiftinger als Stellvertreterin der Vorsitzenden sowie als Aufsichtsratsmitglieder Claudia Brey und Andre Martinuzzi, teilte die BIG am Mittwochabend mit.

Die ÖBAG-Chefin Christine Catasta bleibt BIG-Aufsichtsratschefin und Martin Holzinger sowie Elisabeth Gruber sind weiterhin im Aufsichtsrat vertreten. Christine Marek und Wolfgang Hesoun beenden mit dem Auslaufen ihrer Mandate die Tätigkeit im BIG-Aufsichtsrat sowie Gerlinde Layr-Gizycki im ARE-Aufsichtsrat.

Markus Neurauter, bisher Aufsichtsrat der BIG, übernimmt künftig den Vorsitz im Aufsichtsrat der ARE. Dem Aufsichtsrat der ARE gehören weiters Christina Haslauer als Stellvertreterin des Vorsitzenden, Elisabeth Gruber, Martin Holzinger, Christian Domany und Sandra Bauernfeind an.

(APA)