Der „Zauberberg“ kommt jetzt ins Burgtheater

Martin Kušej bringt viele Dramatisierungen von Prosa, darunter der „Dämonen“ und eines Handke-Texts.

Er sei „gerade existenziell verwirrt“, gestand Burgtheater-Chef Martin Kušej zu Beginn der Spielplan-Pressekonferenz: Für einen Pazifisten wie ihn sei es im Ukraine-Krieg „wahnsinnig schwierig, da eine Position zu haben“. Immerhin, das Theater sei ein Zufluchtsort, und auf das Wiener Theaterpublikum sei Verlass. So gibt Kušej als Motto der Saison 2022/23 den Satz „Du bist nicht allein“ vor, im Programmfolder sieht man die Ensemblemitglieder Hand in Hand. Kušej will da auch weiter dabei sein – und sich um Verlängerung seines Vertrags, der im Sommer 2025 ausläuft, bemühen: „Ich bin ja noch längst nicht fertig hier.“



Seine Stellvertreterin Alexandra Althoff dagegen verlässt das Theater, obwohl sie in Wien bleiben will. Ihr folgt Katrin Hiller, sie kommt vom Schauspielhaus Düsseldorf, wie einst Althoff. Diese meinte aber nicht das Burgtheater, sondern die Weltlage, wenn sie von der „großen Gereiztheit“ sprach, den Titel des vorletzten Kapitels von Thomas Manns „Zauberberg“ zitierend. Dieser wird, inszeniert von Bastian Kraft, am 28. 1. auf die Bühne des Burgtheaters gebracht.

Dostojewskis „Dämonen“ mit Birgit Minichmayr

Wie überhaupt der Trend zu Romandramatisierungen anhält: Johan Simons inszeniert Dostojewskis „Dämonen“ (Burg, 25. 11.) – u. a. mit Peter Simonischek, Maria Happel, Birgit Minichmayr – und Lucia Bihler den satirischen Gesellschaftsroman „Die Eingeborenen von Maria Blut“ (Akademietheater, 20. 1.); dieser Roman ist von Maria Lazer. Außerdem Lily Sykes „Serge“ von Yasmina Reza (Akademie, 23. 2.), Sara Ostertag im Kasino (4. 2.) „Das flüssige Land“ von Raphaela Edelbauer. Peter Handkes „Zwiegespräch“, ein kleiner, den verstorbenen Schauspielern Bruno Ganz und Otto Sander gewidmeter Text, kommt am 8. 12. ins Akademietheater, mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler sollen ihn umsetzen.

Handke, erfreut von Castorfs Inszenierung von „Zdenec Adamec“, habe ihm im Roten Salon des Hotel Sacher dieses Buch zur Dramatisierung angeboten, erzählte Kušej: „Er ist eigentlich sehr altersmilde geworden.“ Er selbst adaptiert Daniel Kehlmanns Drehbuch für den Film „Nebenan“ fürs Burgtheater (15. 10.).



Die Saison beginnt mit zwei Kooperationen: Schnitzlers „Das weite Land“ (mit der Ruhrtriennale), inszeniert von Barbara Frey, gespielt u. a. von Michael Maertens und Katharina Lorenz, am 2. 9. im Akademietheater; „Ingolstadt“ (mit den Salzburger Festspielen) nach Dramen von Marieluise Fleißer am 4. 9. im Burgtheater. Dort inszeniert Tina Lanik am 17. 12. Shakespeares „Wie es euch gefällt“, Mateja Koležnik am 24. 3. Horváths „Kasimir und Karoline“. Nach langer Zeit kommt auch wieder ein Stück von Ferdinand Raimund ins Burgtheater: „Die gefesselte Phantasie“ (25. 2.) mit Maria Happel als Königin. Regie führen wird Herbert Fritsch, bekannt für seine klamaukigen und seltsam puppenhaften Operninszenierungen (zuletzt in Wien: Rossinis „Barbiere“).



Tony Kushners „Engel in Amerika“, laut Kušej das „ikonische Stück der queeren Community“, kommt am 12. 11. ins Akademietheater, ebendort läuft am 15. 4. der Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“, von Anita Vulesica „aus feministischer Perspektive“ inszeniert, so Kušej, der darauf stolz ist, dass, wenn man alle Bühnen des Burgtheaters zusammenrechnet, in der Saison 2022/23 mehr Frauen als Männer inszenieren. Er selbst führt noch bei „Drei Winter“ von Tena Štivicic Regie, einer Familiengeschichte aus Zagreb: „Mich interessieren Randgebiete.“



Die Auslastung des Burgtheaters war laut Geschäftsführer Robert Beutler schon unter 60 Prozent, derzeit gehe es „in Richtung 63 Prozent“, das Budget habe man im Griff: „Wir sind am aufsteigenden Ast.“

Die Premieren in der Saison 2022/23

Akademietheater

2. September 2022

"Das weite Land" von Arthur Schnitzler

Regie: Barbara Frey

Koproduzent: Ruhrtriennale



Burgtheater

4. September 2022

"Ingolstadt" nach "Fegefeuer in Ingolstadt" und "Pioniere in Ingolstadt" von Marieluise Fleißer

Regie: Ivo van Hove

Koproduzent: Salzburger Festspiele



Vestibül

24. September 2022

"nachtschattengewächse" von Johannes Hoffmann

Regie: Antje Schupp

Koproduzent: Max Reinhardt Seminar



Akademietheater

8. Oktober 2022

"Please Right Back (AT)" von Suzanne Andrade (UA)

Regie: Suzanne Andrade, Esme Appleton





Kasino

14. Oktober 2022

"Am Ziel" von Thomas Bernhard

Regie: Matthias Rippert





Burgtheater

15. Oktober 2022

"Nebenan" von Daniel Kehlmann (UA)

Regie: Martin Kušej





Vestibül

6. November 2022

"Wutschweiger" von Jan Sobrie & Raven Ruëll

Regie: Anja Sczilinski





Akademietheater

12. November 2022

"Engel in Amerika. Die Jahrtausendwende naht" von Tony Kushner

Regie: Daniel Kramer





Burgtheater

25. November 2022

"Dämonen" von Fjodor M. Dostojewskij

Regie: Johan Simons





Kasino

26. November 2022

Regie: "Extrem teures Gift" von Lucy Prebble (DEA)





Akademietheater

8. Dezember 2022

"Zwiegespräch" von Peter Handke (UA)

Regie: Rieke Süßkow





Vestibül & mobil

11. Dezember 2022

"Wie Ida einen Schatz versteckt und Jakob keinen findet" von Andri Beyeler (ÖEA)

Regie: Verena Holztrattner





Burgtheater

17. Dezember 2022

"Wie es euch gefällt" von William Shakespeare

Regie: Tina Lanik





Akademietheater

20. Jänner 2023

"Die Eingeborenen von Maria Blut" von Maria Lazar (UA)

Regie: Lucia Bihler





Burgtheater

28. Jänner 2023

"Der Zauberberg" von Thomas Mann

Regie: Bastian Kraft





Vestibül

29. Jänner 2023

"Bambi & Die Themen" von Bonn Park (ÖEA)

Regie: Mia Constantine





Kasino

4. Februar 2023

"Das flüssige Land" von Raphaela Edelbauer (UA)

Regie: Sara Ostertag





Akademietheater

23. Februar 2023

"Serge" von Yasmina Reza (UA)

Regie: Lily Sykes





Burgtheater

25. Februar 2023

"Die gefesselte Phantasie" von Ferdinand Raimund

Regie: Herbert Fritsch





Akademietheater

18. März 2023

"Chopins Herz" von Dead Centre nach Geschichten aus Olga Tokarczuks "Unrast" (UA)

Regie: Ben Kidd, Bush Moukarzel





Burgtheater

24. März 2023

"Kasimir und Karoline" von Ödön von Horváth

Regie: Mateja Koležnik





Vestibül

2. April 2023

"Über Nacht" von Lucien Haug (ÖEA)

Regie: Rachel Müller





Akademietheater

15. April 2023

"Der Raub der Sabinerinnen" von Franz und Paul von Schönthan

Regie: Anita Vulesica





Burgtheater

22. April 2023

"Drei Winter" von Tena Štivičić

Regie: Martin Kušej





In Planung



"Die Zauberflöte" sehr frei nach Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder

Regie: Nils Strunk