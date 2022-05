Deutschmatura: Kino, Influencer und Demokratie

Am Donnerstag stand jenes Fach am Programm, bei dem als einziges alle 46.000 Maturanten schriftlich antreten müssen. „Die Presse“ hat die ersten Reaktionen und die Aufgaben.

Nach Griechisch bzw. Latein am Montag und Mathematik am Dienstag stand am Donnerstag, nach einem Tag Pause, Deutsch am Programm der derzeit laufenden Zentralmatura. Es ist das einzige Fach, dass alle 46.000 Maturanten und Maturantinnen, egal ob AHS oder BHS, absolvieren müssen.

Mehr zum Thema >> Werden die Schüler auf Textsorten gedrillt?

Sieben Textsorten sind bei der Zentralmatura prinzipiell möglich: Erörterung, Zusammenfassung, Leserbrief, Textanalyse, Textinterpretation, Meinungsrede und Kommentar. Für die Bearbeitung hatten sie 360 Minuten Zeit. Beim heurigen Termin standen folgende Themenpakete zur Auswahl:

1. Literatur - Kunst - Kultur

In diesem Themenpaket musste zunächst je eine Textinterpretation der beiden Gedichte „Über das Frühjahr“ von Bertold Brecht sowie „Juni“ von Marie Luise Kaschnitz „Juni“.

Ebenso musste ein Kommentar zum Thema „Erlebnis Kino“ verfasst werden. Als Impuls dafür diente ein „Kurier“-Interview von Barbara Mader mit Christian Dörfler, Betreiber des English Cinema Haydn in Wien und Branchensprecher in der WKO, mit dem Titel „Das Erlebnis Kino ist unersetzbar“. Thematisiert wurde darin der Stellenwert der Kunstform in Zeiten von Netflix, Smartphone und Co.

2. Generation Smartphone

Im zweiten Themenpaket musste zunächst eine Textanalyse des Essays „Das Smartphone ist an allem schuld, Ausrufezeichen!“ des deutschen Autors und Kolumnisten Sascha Lobo zur Auswahl geschrieben werden. Die Medienkritik des Autors erschien 2018 im „Spiegel“. Darin erörtert Lobo die Frage, wie und ob Smartphones für Kinder schädlich sind.

Ebenfalls musste ein Kommentar zum Zeitungsbericht „Beauty-Apps: Die Macht der Influencer“ von „Standard“-Redakteurin Selina Thaler angefertigt werden. Der Artikel stammt aus dem Jahr 2019 und behandelt die Problematik von Social-Media-Influencern, die Schönheitsideale vorleben, die bei (jungen Menschen) zu Selbstwahrnehmungsstörungen führen können.



3. Geschichte und Demokratie

Wer sich für das dritte Themenpaket entschied, musste eine Zusammenfassung des Essays „Was hält die Sterne Europas zusammen?“ der deutschen deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann verfassen. Dieser stammt aus der „Neuen Zürcher Zeitung“ (2019) und dreht sich um die Frage, woraus das Projekt der EU eigentlich besteht.

Im Anschluss sollte eine Meinungsrede zur Zukunft der Demokratie geschrieben werden. Als Impuls dafür diente ein Ausschnitt aus dem Sachbuch „Die freundliche Revolution“ (2018) des Autors und Kolumnisten Philippe Narval.