Warum die Hartz-Reform richtig war

Der Leiter der deutschen Arbeitsagentur, Detlef Scheele, verteidigt Schröders Hartz-Reformen – auch wenn er sie nie so nennen würde. Wer gesund sei, soll sich vermitteln lassen.

Die Presse: Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland hat erstmals das Vorkrisenniveau überschritten. Hat der Arbeitsmarkt die Pandemie verdaut?

Detlef Scheele: In der Arbeitslosenversicherung haben wir die Pandemie überwunden, da gibt es nur noch wenig mehr Arbeitslose als davor. Im steuerfinanzierten Fürsorgesystem, in das man nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit übergeht, ist die Krise nicht überwunden. Wir haben in Deutschland immer noch fast eine Million Langzeitarbeitslose, da waren wir schon einmal bei unter 700.000.

In Österreich haben wir auch fast 100.000 Langzeitbeschäftigungslose. Wer ein Jahr oder länger arbeitslos ist, findet nur schwer einen Job. Was kann man gegen Langzeitarbeitslosigkeit tun?