Ein Prophet? Oliver Glasner lässt Frankfurt träumen

Frankfurt steht erstmals seit 1980 wieder in einem Europacupfinale, der Österreicher Oliver Glasner ist der gefeierte Trainer. Mit Recht, Idee, Vision und Chuzpe.

Oliver Glasner hat es geschafft. Der 47-jährige Salzburger führte Eintracht Frankfurt in das Finale der Europa League. Grandiosen Auftritten in Barcelona (3:2) und in London (2:1) folgte im Halbfinal-Rückspiel ein 1:0-Sieg gegen West Ham. Und damit steht die Eintracht, mit Verteidiger Martin Hinteregger, erstmals seit dem Triumph von 1980 (mit der Ikone Bruno Pezzey) wieder in einem EC-Finale.

Gegner am 18. Mai sind in Sevilla die Glasgow Rangers, die mit 3:1 über Leipzig unbekümmert hinweg getrampelt waren.

Für Glasner ist das quasi ein Ritterschlag. Gewinnt er, ist der Österreicher für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für immer alle Sorgen los. Verliert er, bleibt er dennoch Eintrachts Wegweiser in die nähere Zukunft.