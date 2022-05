Wahlen in Großbritannien: Dämpfer für Johnsons Konservative

Nach den Kommunalwahlen in England liegen erste Ergebnisse vor. Sie deuten auf eine Niederlage für Premierminister Boris Johnson und seine Konservative Partei hin.

Bei den Kommunalwahlen in England haben die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson ersten Ergebnissen am Freitagmorgen zufolge schmerzhafte Verluste hinnehmen müssen. So konnte die oppositionelle Labour-Partei erstmals die Kontrolle über den Bezirksrat im Londoner Innenstadtbezirk Westminster erringen, in dem sich die Regierungsgebäude und viele Wahrzeichen der Stadt befinden.

Auch der Bezirk Wandsworth ging erstmals seit vier Jahrzehnten an die Sozialdemokraten. Zumindest symbolisch gilt das als schwere Niederlage für den Premier. In anderen Teilen Englands waren die Verluste der Tories zunächst begrenzt. Ob der durch die Affäre um illegale Lockdown-Partys im Regierungssitz in der Kritik stehende Premier durch die Kommunalwahlen weiter unter Druck geraten wird, stand daher in der Früh noch nicht fest.

Wie wählte Nordirland?

Auch in den anderen Landesteilen Großbritanniens wurde gewählt. In Schottland und Wales waren die Wähler am Donnerstag zur Wahl neuer Gemeinde- und Bezirksräte aufgerufen. In Nordirland wurde ein neues Regionalparlament bestimmt. Mit der Auszählung der Stimmen sollte aber erst am Freitag begonnen werden. Ein Ergebnis wurde im Laufe des Tages erwartet. Umfragen zufolge dürfte die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals stärkste Kraft in der früheren Unruheprovinz Nordirland werden. Das Ergebnis wird deshalb mit Spannung erwartet, weil mit der Sinn Fein erstmals eine auf Wiedervereinigung gerichtete Parteigewinnen könnte.

(APA/dpa/red.)