Russlands "Ziel" in der Ukraine ist eine Worthülse

Übungen in Moskau vor dem „Tag des Sieges“ am 9. Mai.

In der Ukraine laufe alles nach Plan, sagt Putin. Aber was ist der Plan?

Moskau. Als der russische Präsident, Wladimir Putin, am 24. Februar seinen Marschbefehl zum Überfall auf die Ukraine gibt und diesem den euphemistischen wie aufgezwungenen Titel „militärische Spezialoperation“ verleiht, sagt er Sätze, die er seit mehr als zwei Monaten wiederholt. Russische Truppen kämpften „für Russland, für ein friedliches Leben der Menschen im Donbass, für die Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine“. Ein vom Westen geschaffenes „Anti-Russland“ direkt an der russischen Grenze, so Putin in seinem hasserfüllten Ausbruch, solle Russland nicht mehr bedrohen, auch nicht mit Atomwaffen, „wie es zuletzt der Fall war“, sagt er. Das ist das Konstrukt, das Putin vorgibt.