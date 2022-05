Russland setzt Bodenangriff auf Asowstal-Werk in Mariupol fort

Im belagerten Stahlwerk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor rund 200 Zivilisten sowie Soldaten aus. Unterdessen unternimmt die UNO einen neuen Anlauf zur Rettung von Zivilisten aus der ukrainischen Hafenstadt.

Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes ihren Bodenangriff auf das Asow-Stahlwerk in Mariupol fortgesetzt. Sie nehmen dabei offenbar hohe Verluste in Kauf. In dem Werk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor rund 200 Zivilisten sowie Soldaten aus. Für die eingeschlossenen Zivilisten ist für Freitag eine Rettungsaktion geplant. Unterdessen geht der Beschuss auch in anderen Teilen des Landes weiter.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau wurde zuletzt ein großes Munitionsdepot in Kramatorsk im Osten der Ukraine zerstört. "Mit luftbasierten Hochpräzisionsraketen wurde ein großes Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte vernichtet, das auf dem Territorium der Fabrik Energomaschstal in der Stadt Kramatorsk angelegt war", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag. Ukrainische Behörden hatten am Vortag von einem massiven Raketenangriff auf die Stadt mit 25 Verletzten gesprochen.

Militärobjekte und zivile Ziele beschossen

Nach Moskauer Angaben waren zudem in den vergangenen 24 Stunden die taktische Luftwaffe und die Artillerie wieder sehr aktiv. Demnach habe die Luftwaffe 24 Militärobjekte beschossen, die Artillerie über 200. Unter den getroffenen Zielen nannte Konaschenkow Munitionsdepots, Artilleriestellungen, Truppenansammlungen und Luftabwehrsysteme. Gesondert berichtete er über den Abschuss von zwei ukrainischen Kampfflugzeugen; eine Su-25 und eine MiG-29. Von unabhängiger Seite konnten diese Angaben nicht überprüft werden.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij wurden durch die Invasion bereits Hunderte Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen im ganzen Land verwüstet. In den Hauptkampfgebieten in der Ost- und Südukraine fehle es vielerorts zudem an grundlegenden Antibiotika, führte Selenskij weiter aus. In den von den russischen Streitkräften besetzten Gebieten sei die Situation katastrophal.

Moskau: „Einsatz von Atomwaffen nicht vorgesehen"

Zu Wort meldete sich am Freitag auch das Außenministerium in Moskau. Der Einsatz von Atomwaffen sei im Rahmen des speziellen Militäreinsatzes, wie Russland die Invasion offiziell bezeichnet, nicht vorgesehen, sagt der Sprecher des Ministeriums, Alexej Saizew. Die USA hatten angesichts der ausbleibenden Erfolge der russischen Armee gewarnt, Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen.

In Mariupol hoffen die eingeschlossenen Menschen derweil auf ihre Rettung. "Ein neuer Schritt zur Evakuierung unserer Leute aus (dem Stahlwerk) Asowstal wird derzeit umgesetzt", sagt der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andriy Jermak. Informationen über das Ergebnis werde es später geben. Konkret wurde von Vize-Ministerpräsidenten Iryna Wereschtschuk 11.00 Uhr MESZ als Termin für den Evakuierungsversuch angegeben.

Auch UNO-Generalsekretär António Guterres hatte sich am Donnerstag bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York über die Evakuierungen geäußert. "Es ist unsere Politik, nicht über die Details zu sprechen, bevor sie abgeschlossen ist, um einen möglichen Erfolg nicht zu untergraben." Bei zwei vorherigen Evakuierungen unter Vermittlung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wurden etwa 500 Menschen aus Mariupol und Umgebung auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet nach Saporischschja geholt.

Erstürmung vor 9. Mai?

Die russischen Truppen müssen bei ihrem Sturm auf das Stahlwerk nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten schwere Verluste hinnehmen. Russland wolle das Stahlwerk, die letzte Bastion der Verteidiger von Mariupol, wohl für die Siegesfeier am 9. Mai zu erobern, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Präsident Wladimir Putin wünsche sich für den Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland einen symbolischen Erfolg in der Ukraine. Russland müsse das aber mit hohen Verlusten an Soldaten, Material und Munition bezahlen.

