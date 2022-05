Festivalstimmung in der Haydn-Region Niederösterreich.

Faszination Haydn“ ist das Motto des Klassikfestivals „Haydnregion Niederösterreich“. ­Zum nunmehr fünften Mal wird rund um den Haydn-Geburtsort Rohrau ganzjährig, bis 4. Dezember 2022, ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Programm geboten. Der künstlerisch hochkarätig besetzte Konzertzyklus umfasst 30 Veranstaltungen und zeichnet sich durch den besonderen Charme seiner Locations aus. Das Festival gastiert an 14 zauberhaften Spielorten von der antiken Römertherme über den barocken Festsaal bis zum zünftigen Heurigen-Innenhof. Erstmals werden die stimmungsvolle Leopoldskapelle im Naturpark Mannersdorfer Wüste, der barocke Festsaal von Schloss Ebergassing und ein inspirierendes Künstleratelier in Petronell-Carnuntum zu Aufführungsorten.

Dr. Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter der Konzertreihe: „Der Konzertzyklus Haydnregion Niederösterreich ist fünf Jahre nach der Gründung unserer Festivalregion und nach der Wiedereröffnung des Haydn-Geburtshauses in Rohrau fest in der österreichischen Festival-Landschaft verankert. Diesen großen Erfolg verdanken wir unserem wunderbaren Publikum und unseren regionalen Partnerorganisationen!“

Michael Linsbauer und Angelika Kirchschlager (c) Niklas_Schnaubelt

Programm-Höhepunkte

Unter den Höhepunkten ist etwa der „4. Internationale Haydn-Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie“. Mit Juryvorsitzender Kammersängerin Angelika Kirchschlager und einer hochkarätigen internationalen Jury leistet er vom 27. bis 29. Mai einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung aufstrebender Nachwuchssänger:innen.

Joseph Haydns monumentales Oratorium „Die Schöpfung“ mit Daniela Fally, der Wiener Singakademie und dem Originalklangorchester Barucco unter seinem Dirigenten Heinz Ferlesch am 3. Juni verspricht ein unver-gessliches Konzerterlebnis in der prächtigen barocken Stadtpfarrkirche von Bruck an der Leitha.

Daniela Fally (c) Philipp Jelenski

Der beliebte Josefstadt-Mime und Autor Michael Dangl konnte gleich für zwei Veranstaltungen als Rezitator gewonnen werden. So wird er nicht nur am 31. Juli in der zauberhaften Sala Terrena von Schloss Petronell in die Rolle Giacomo Casanovas schlüpfen, sondern auch im Advent das Publikum in Weihnachtsstimmung versetzen.

Inspiriert von Haydns Lied „Eine sehr gewöhnliche Geschichte“, überrascht die Wiener Formation The Erlkings am 13. August mit einem neuen Programm — mit mehreren, exklusiv für die Konzertreihe 2022 in modernes Englisch übersetzten und für die außergewöhnliche Besetzung arrangierten Liedern von Joseph Haydn.

Ein musikalisches Feuerwerk erwartet Klassikbegeisterte beim „Galakonzert im Schloss“ mit der Beethoven Philharmonie unter der Leitung von Thomas Rösner, dem talentierten südafrikanischen Tenor Theodore Browne und ­Annaleen Lenaerts, Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker, am 10. September in Schloss Petronell-­Carnuntum.