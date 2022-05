Studieren aus der Ferne: Eine echte Alternative?

Alternative. Studieren neben dem Job? Familie steht an erster Stelle und Flexibilität ist essenziell? Die Ferdinand Porsche FernFH bietet eine flexible Alternative, um neben Familie, Beruf und Freizeit zu studieren.

Wer sich diese Fragen schon einmal gestellt hat, für den kann ein Fernstudium eine echte Alternative sein. Denn ein Fernstudium bietet die notwendige zeitliche und örtliche Flexibilität, einen akademischen Abschluss neben Familie, Freizeit und Beruf zu machen. „Das Fernstudium an der FernFH lässt ein sehr hohes Maß an Flexibilität zu. Demnach sind die Rahmenbedingungen, das Studium auch neben einer Vollzeit-Beschäftigung zu absolvieren, optimal“, sagt Alexander Ernst, Absolvent des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie an der FernFH.

Die Ferdinand Porsche FernFH bietet mit seinen bundesgeförderten Studienplätzen bereits 15 Jahre Erfahrung als führende Distance Learning Hochschule in Österreich. Mit einem bewährten Hybrid-Format, das Online-Kurse gezielt mit Präsenz-Trainings und Workshops verbindet, kann online Wissen aufgebaut werden, das dann in den Trainings praktisch angewendet und verbessert wird. Das Ergebnis: Es wird kompetent auf die Veränderungen in der Arbeitswelt reagiert und so Schritt gehalten mit neu erforderlichen Fähigkeiten.

Studieren aus der Ferne

Interesse an Online-Tools und die Sicherheit, dass man gemeinsam mit Studienkolleg_innen und Lehrenden einen großen Teil seines Studiums im virtuellen Raum verbringen will, sind wichtige Voraussetzungen für die Entscheidung zu einem Fernstudium.

Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Online Campus der FernFH. Hier finden Studierende alle Lernmaterialien, Videos, Infos zum Studium und Foren zum Austausch. Auch Gruppenarbeiten werden virtuell bearbeitet. Bei all dem sind die Lehrenden und der Studiengang stete Begleiter der Studierenden. Ein besonders wichtiges Kriterium für ein Fernstudium ist eine gute Selbstorganisation, gespickt mit Disziplin und Freude am Lernen. An der FernFH teilen sich die Studierenden in den Fernlehrphasen ihr Lernpensum selbst ein, sie können auch entscheiden, wo sie ihren virtuellen Hörsaal einrichten – wichtig ist lediglich ein Laptop, PC oder Tablet und eine funktionierende Internetverbindung.

Fernstudium als Chance

Ein Fernstudium an der FernFH ist für viele Menschen oft die einzige Möglichkeit, sich akademisch weiterzubilden. „Für mich war das Fernstudium einzig realistische Option, ein zweites Studium zu absolvieren, ohne dass das Familien- und Privatleben sowie der Beruf zu sehr zurückstecken müssen“, sagt Andrea Reithmaier, Absolventin des Bachelorstudiengangs Aging Services Management. Reithmaier hat ihre Chancen noch während des Fernstudiums an der FernFH genutzt und noch als Studierende im letzten Semester die Leitung des Hauses Elisabeth der Kreuzschwestern in Laxenburg übernommen.

Auch für Unternehmer_innen ist ein flexibler Rahmen Kernvoraussetzung für eine akademische Weiterbildung. „Die FernFH ist für mich als Unternehmer die einzige Möglichkeit, mich neben meinem Berufsalltag und meinen privaten Tätigkeiten akademisch fortzubilden“, sagt Phi-

lipp Puregger, Jungunternehmer mit RealTalk und der Inspirationsfabrik, und unterstreicht damit, wie wichtig dieses Studienkonzept ist.

Die Ferdinand Porsche FernFH bietet mit seinen Fernstudien in den Bereichen Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsinformatik und Aging Services Management, eine zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit, zu studieren. Damit lässt sich das Studium ideal mit Job und Privatleben vereinbaren. Und der Kreativität hinsichtlich der Lernorte und Lernzeiten sind keine Grenzen gesetzt, egal, ob am Berg oder im Tal, am Strand oder in der Bibliothek, ob morgens, nachmittags oder nachts: Studieren ist überall möglich.

Nähere Infos zur FernFH:

www.fernfh.ac.at