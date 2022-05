Simulierter Muskelkater lässt Fleisch im Labor wachsen

Grazer Forscherinnen setzen tierischen Gewebeproben jene Botenstoffe zu, die auch nach körperlicher Anstrengung ausgeschüttet werden – und regen damit ihr Wachstum an. Derart kultiviertes Fleisch ist ein großer Hoffnungsträger für nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion.

Knapp 5000 Euro kostete vor zwei Jahren noch ein Kilogramm Fleisch aus dem Labor. Damals kam auch das erste aus Hühnerzellen gezüchtete Fleisch auf den Markt – Singapur hatte seinen Verkauf als erstes Land offiziell zugelassen. Gezüchtetes „Labor-Fleisch“ stammt wie konventionell produziertes Fleisch von lebenden Tieren. Diese werden jedoch lediglich als Spender eines kleinen Muskelgewebestücks genützt. Fleisch, das künstlich gezüchtet wird, ist eine der großen Visionen, die einen Weg in Richtung nachhaltigere und ethischere Nahrungsmittelproduktion ebnen könnte.

Vermehrbar: Gewebeproben wachsen

Die Viehzucht für die Fleischproduktion zeichnet für ähnlich hohe Treibhausgas-Emissionen wie der Verkehrssektor verantwortlich. Für den Anbau von Tierfutter und die Nutztierhaltung selbst braucht es zudem riesige landwirtschaftliche Flächen, was Naturlandschaften zurückdrängt und das Artensterben beschleunigt. Muskelfleisch, das im großen Stil in Produktionsanlagen wächst, würde zudem das Tierleid maßgeblich verringern.



Weltweit forschen viele Initiativen mit Hochdruck an Fleischoptionen aus dem Labor. Erste Erfolge gibt es bereits seit rund zehn Jahren. Die meisten halten ihre Erkenntnisse jedoch unter Verschluss, bewahren diese als Betriebsgeheimnis. Anders das Grazer Team um Aleksandra Fuchs vom Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib) und Viktorija Vidimce-Risteski vom Institut für Molekulare Biotechnologie der TU Graz: Die Forscherinnen legen ihren – vielversprechenden – Ansatz offen. Sie gaukeln dabei dem Laborfleisch unter anderem einen Muskelkater vor, um das Wachstum anzuregen. Ziel ist es, den Preis für das Fleisch mittelfristig deutlich abzusenken. Dazu muss es möglich werden, kleine Proben in einer Nährlösung so zu vermehren, dass aus wenigen Millimetern Gewebe letztlich bis zu zwei Tonnen Fleisch werden. Man konzentriere sich „einerseits auf die Herstellung alternativer Fleischprodukte und andererseits auf die Produktion tierischer Proteine wie die wichtigen Eisenträger Myoglobin und Hämoglobin, welche ebenso für alternative Fleischprodukte benötigt werden“, erklärt Vidimce-Risteski.



Bei Ersterem machen sich die Biotechnologinnen jene entwicklungsgeschichtlich tief verwurzelten biologischen Mechanismen zunutze, mit denen das Muskelwachstum angeregt wird. In einem ersten Schritt geht es darum, einen Informationsweg der Zellen zu hemmen, der verhindert, dass sie sich ungehemmt teilen. Dieser sogenannte Hippo-Pathway ist eigentlich dafür zuständig, das Wachstum in der begrenzten Umgebung im Körper einzuhegen. Seit eineinhalb Jahren sucht das Team nach Wirkstoffen, mit denen dieser Signalweg gehemmt werden kann. Mittlerweile gelang es, drei vielversprechende Kandidaten zu identifizieren, die in sehr geringen Mengen die gewünschte Entwicklung anregen. Tests weiterer potenziell einsetzbarer Wirkstoffe sind noch ausständig.



Als Nächstes wird dem Gewebe ein Muskelkater vorgetäuscht. Das gelingt, indem die Forscherinnen Botenstoffe (Myokine) zusetzen, die auch nach körperlicher Anstrengung bzw. sportlichem Training ausgeschüttet werden. Das regt das Wachstum der Zellen zusätzlich an. Eingebettet sind diese Moleküle in jene Nährlösung, mit der lebenswichtige Nährstoffe wie Aminosäuren und Mineralien zu den Zellen gelangen.

Kostbar: Geschmack und Geruch

Für die Entwicklung des typischen Geschmacks und Geruchs von Fleisch sind tierische Myoglobine und Hämoglobine verantwortlich. Fuchs und Vidimce-Risteski gelang es, diese schonend herzustellen. Die Zutaten zu dem Cocktail will man künftig möglichst vollständig in modifizierten Hefezellen herstellen, „um einen niedrigen Preis zu ermöglichen“, sagt Fuchs. Weil die biologischen Abläufe, auf die das Team abzielt, derart grundlegend sind, lassen sich damit die Zellen verschiedenster Fleischlieferanten anregen. Eine Ausnahme ist Fisch, bei dem die Mechanismen recht anders sind.



Nach Ablauf des Projekts 2023 werden alle Verfahren frei zugänglich zur Verfügung gestellt – eine Vorgabe des Subventionsgebers DFK-Privatstiftung.